Την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 1964, πάνω από 73 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν στηθεί μπροστά από τις τηλεοράσεις για να δουν τους Beatles στο σόου του Εντ Σάλιβαν.

Πριν από 60 χρόνια, στις 9 Φεβρουαρίου του 1964, οι Beatles έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στην Αμερική και στην εκπομπή «The Ed Sullivan Show» και ό,τι ακολούθησε αποτελεί πια ιστορία.

Η «Beatlemania» αλλάζει την παγκόσμια μουσική σκηνή και κατακτά σιγά σιγά όλον τον πλανήτη.

Όταν οι Beatles κατέκτησαν την Αμερική

Αρκετές εβδομάδες πριν την εμφάνιση των Beatles στο σόου του Εντ Σάλιβαν, τα αμερικανικά ραδιόφωνα είχαν γεμίσει με τη μουσική του συγκροτήματος από το Λίβερπουλ.

Η δύναμη του ραδιοφώνου είχε οδηγήσει σε πωλήσεις εκατομμυρίων singles και άλμπουμ των Beatles. Εβδομάδες πριν, η χώρα είχε προειδοποιηθεί: «Έρχονται οι Beatles!».

Ο αμερικανικός Τύπος είχε γεμίσει με αφιερώματα για το συγκρότημα. Περιοδικά και εφημερίδες έγραφαν για αυτούς του τέσσερις 20χρονους (Τζον Λένον, Πωλ ΜακΚάρτνεϋ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ) από το Λίβερπουλ, που γράφουν μουσική ιστορία.

Δύο ημέρες νωρίτερα, τα αμερικανικά κανάλια CBS και το ABC έδειξαν στις βραδινές ενημερωτικές εκπομπές τους πλάνα από την άφιξη των Beatles στο αεροδρόμιο Κένεντι της Νέας Υόρκης.

Αλλά το μεγάλο γεγονός ήταν η πρώτη ζωντανή εμφάνιση των Beatles στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία έλαβε χώρα στην πιο δημοφιλή εκπομπή ποικίλης ύλης, το «The Ed Sullivan Show».

Ο ενθουσιασμός άρχισε λίγο μετά τις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδας, όταν ο Σάλιβαν έκανε την περίφημη εισαγωγή του:

«Λοιπόν, χθες και σήμερα, το στούντιό μας είναι φίσκα από εκατοντάδες δημοσιογράφους και φωτογράφους όλης της χώρας και όλοι αυτοί οι βετεράνοι συμφωνούν ότι η πόλη δεν είχε ποτέ βιώσει τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν αυτοί οι νεαροί από το Λίβερπουλ. Απόψε, θα σας ψυχαγωγήσουν δύο φορές, μία τώρα και μία στο δεύτερο ημίωρο. Κυρίες και κύριοι, οι Beatles!» και αμέσως τα επόμενα λόγια του σκεπάστηκαν από εκατοντάδες κοριτσίστικα ουρλιαχτά τα οποία δεν σταμάτησαν ούτε όση ώρα έπαιζαν οι Beatles στη σκηνή.

Το συγκρότημα ξεκίνησε με ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια από το άλμπουμ τους, το «All My Loving».

Με αυτή τους την εμφάνιση οι Beatles έδειξαν ότι τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης.

Τα κορίτσια φώναζαν και χοροπηδούσαν στις θέσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού. Με την ολοκλήρωσή του, το κοινό ούρλιαζε ακόμα πιο δυνατά και χειροκροτούσε ασταμάτητα. Ήταν σε ένα μουσικό παραλήρημα.

Ακολούθησαν τα «Till there was you» και «She loves you» στο πρώτο ημίωρο και ύστερα από ένα διάλειμμα, ξαναβγήκαν για να τραγουδήσουν τα «I saw her standing there» και «I want to hold your hand».

Στο τραγούδι «Till There Was You», την ώρα που ο Χάρισον επιδιδόταν σε ένα σόλο πάνω στην κιθάρα του, η κάμερα έκανε ζουμ σε καθένα από τα τέσσερα μέλη της μπάντας, και στις οθόνες εμφανίστηκε κάτω από κάθε «Σκαθάρι» το όνομά του, με εκείνο ειδικά του Λένον να συνοδεύεται από τη λεζάντα, με κεφαλαία γράμματα, «Συγγνώμη κορίτσια, είναι παντρεμένος».

Αφού υποκλίθηκαν, ο Τζον, ο Πολ, ο Τζορτζ και ο Ρίνγκο κατευθύνθηκαν προς τον Σάλιβαν για να σφίξουν τα χέρια και να χαιρετήσουν το κοινό.

Για πολλούς, η εμφάνιση των Beatles στο «The Ed Sullivan Show» ήταν μια καθοριστική στιγμή που θα μπορούσε να συγκριθεί με το «Πού ήσασταν όταν πυροβόλησαν τον Κένεντι;» ή με τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο φεγγάρι.

Οι δυνατοί ήχοι και οι εικόνες αυτών των εμφανίσεων έχουν γράψει ιστορία.

Η «εισβολή» των Beatles στις ΗΠΑ

Στη 1.20 το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου 1964, οι Beatles προσγειώνονται στην πίστα του αεροδρομίου JFK της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για το πρώην αεροδρόμιο Idlewild που είχε ήδη προλάβει να μετονομαστεί προς τιμήν του εκλιπόντος προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι που δολοφονήθηκε στις 22 Νομεβρίου 1963 στο Ντάλας του Τέξας.

Οι 23χρονοι Τζον Λένον και Ρίνγκο Σταρ, ο 21χρονος Πωλ ΜακΚάρτνεϋ και ο κατά ένα έτος μικρότερος του Τζορτζ Χάρισον αντικρίζουν εκατοντάδες νεαρά κορίτσια, και ελάχιστα αγόρια, να ουρλιάζουν με το που άνοιξαν οι πόρτες του αεροπλάνου.

Οι έφηβοι έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και ακολούθησαν την αυτοκινητοπομπή με το γκρουπ σε όλη τη διαδρομή μέχρι το ξενοδοχείο Plaza, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Εκεί στη συνέντευξη Τύπου, με 200 δημοσιογράφους από τα μεγαλύτερα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες από κάθε μεριά του κόσμου, ο υπεύθυνος τύπου του συγκροτήματος Brian Sommerville πάλευε να συντονίσει το απόλυτο χάος. Ανίκανος να ηρεμήσει τα πλήθη, τόλμησε να σπάσει το – και καλά – πρωτόκολλο, φωνάζοντας «ε, σκάστε επιτέλους». Προς μεγάλη του έκπληξη, αμέσως έπεσε σιγή.

Πώς έμαθε ο Σάλιβαν για τους Beatles

Η επίσημη εκδοχή για το πώς ο Εντ Σάλιβαν έμαθε για τους Beatles χρονολογείται στις 31 Οκτωβρίου 1963.

Εκείνη την ημέρα, ο Σάλιβαν και η σύζυγός του βρίσκονταν στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Ήταν μια ασυνήθιστα πολυάσχολη μέρα για το αεροδρόμιο, καθώς επρόκειτο να αναχωρήσει ο πρωθυπουργός και να φτάσουν οι διαγωνιζόμενες για τον διαγωνισμό Miss World, που γινόταν εκείνη τη χρονιά στο Λονδίνο.

Παρά την έντονη βροχόπτωση, περισσότεροι από 1.500 νέοι είχαν κατακλύσει το αεροδρόμιο.

Ο Σάλιβαν ρώτησε προς τι όλη αυτή η φασαρία και πληροφορήθηκε ότι επρόκειτο για τους Beatles, οι οποίοι επέστρεφαν από περιοδεία στη Σουηδία.

Εκείνος απάντησε: «Ποιοι στο διάολο είναι οι Beatles;».

Ο Σάλιβαν ενημερώθηκε ότι οι Beatles ήταν ένα γνωστό ποπ συγκρότημα. Παρόλο που ο Σάλιβαν θα ισχυριζόταν αργότερα ότι το περιστατικό αυτό ήταν αρκετό για να τον πείσει να κλείσει αμέσως τους Beatles για την εκπομπή του, η αληθινή ιστορία είναι λίγο πιο περίπλοκη.

Στις 5 Νοεμβρίου 1963 ο μάνατζερ των Μπράιαν Έπσταιν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη προκειμένου να «πλασάρει» στα αμερικανικά ΜΜΕ τον 20χρονο τραγουδιστή Billy J. Kramer.

Όμως αυτός δεν ήταν ο μοναδικός σκοπός της επίσκεψής του. Ήθελε να διαπιστώσει γιατί οι Beatles δεν είχαν κάνει ακόμα το μπαμ στην Αμερική και τι θα μπορούσε να κάνει για να «διαδώσει το ευαγγέλιο των Beatles στις ΗΠΑ».

Αρχικά συναντήθηκε με τον ανιχνευτή ταλέντων και γαμπρό του Σάλιβαν, Peter Pritchard και κατόπιν με τον ίδιο τον παρουσιαστή, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, στη σουίτα του ξενοδοχείου Delmonico όπου διέμενε.

Σε αυτή τη συνάντηση μπήκαν οι βάσεις της συμφωνίας που προέβλεπε τρεις εμφανίσεις του συγκροτήματος στο σώου του Σάλιβαν, με αμοιβή 10.000 δολάρια, ένα ποσό τεράστιο για εκείνη την εποχή.

Ο Σάλιβαν δήλωσε αργότερα στους New York Times: «Επρόκειτο για το ίδιο είδος μαζικής υστερίας επιτυχιών που χαρακτήριζε τις ημέρες του Έλβις Πρίσλεϊ».

Στη συνέχεια τα «σκαθάρια» δίνουν την πρώτη τους συναυλία στην Ουάσιγκτον.

Επόμενοι σταθμοί ήταν το Γκάρνεγκι Χολ και το Μαϊάμι. Ακολούθησε η κυκλοφορία του «Can’t Buy me Love», το οποίο είχε προπώληση το ασύλληπτο νούμερο των 3 εκατ. αντιτύπων!

Οι Beatles έμειναν 10 μέρες στην Αμερική.