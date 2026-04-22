Η Ριάνα πόζαρε σε εξώφυλλο περιοδικού αγκαλιά με την 7 μηνών κόρη της που φορούσε πάνα Dior

Μοντέλο από κούνια έγινε η 7 μηνών κορούλα της Ριάνα, καθώς φωτογραφήθηκε μαζί με τη διάσημη μητέρα της για εξώφυλλο γνωστού περιοδικού.

Η γνωστή τραγουδίστρια, Ριάνα και το μωράκι της πόζαραν για το περιοδικό W Magazine, με την μικρή Ρόκι να φοράει μια υπερπολυτελή πάνα Dior και να γίνεται το νέο fashion icon της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι η 7 μηνών κόρη της κάνει το ντεμπούτο της σε περιοδικό από πολύ μικρή ηλικία, κλέβοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

Η φωτογράφιση, που φέρει την υπογραφή του Τιμ Γουόκερ, κινείται σε υψηλής αισθητικής fashion σύμπαν, με έντονα στοιχεία couture και μια σχεδόν ονειρική, κινηματογραφική διάθεση.

«Η μικρή Ρόκι ήταν πολύ σοβαρή στο πρώτο της εξώφυλλο! Μπήκε στο σετ και έκλεισε το στόμα της μητέρας της», έγραφε στη λεζάντα της δημοσίευσής της η Ριάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

Η Ριάνα έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι της στις 13 Σεπτεμβρίου, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται να κρατά τρυφερά τη νεογέννητη κόρη της στην αγκαλιά της, τυλιγμένη σε μια ροζ κουβέρτα, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της.

Επίσης, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε το όνομα της κόρης της, που ονομάζεται «Rocki Irish Mayers». Η επιλογή του ονόματος εντυπωσίασε τους θαυμαστές της, καθώς συνδυάζει στοιχεία που συνδέονται με τον σύντροφό της αλλά και προσωπικές αναφορές του ζευγαριού. Αυτό είναι το τρίτο παιδί για τη Ριάνα και τον 36χρονο ράπερ A$AP Rocky. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους: τον RZA, 3 ετών, και τον Riot, 2 ετών.

Στο αφιέρωμα του περιοδικού, άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον μιλούν για τη μεταμόρφωσή της μέσα από τη μητρότητα, περιγράφοντάς τη ως ακόμη πιο δυναμική, αυθεντική και δημιουργική.