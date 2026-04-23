Η Ρίτα Γουίλσον αποκάλυψε την κρυφή οικογένεια του πατέρα της: «Ηταν τόσο σοκαριστικό»

Πρόκειται για μία τραγική ιστορία, που ακόμα και σήμερα την επηρεάζει, είπε η ηθοποιός Ρίτα Γουίλσον σχετικά με την οικογένεια του πατέρα της στη Βουλγαρία.

Μιλώντας στο «How to Fail With Elizabeth Day» μίλησε για τα στοιχεία που ήρθαν στο φως το 2012 όπου είχε πάρει μέρος στο βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Who Do You Think You Are?», το οποίο εξετάζει την καταγωγή και το οικογενειακό ιστορικό όσων συμμετέχουν σε αυτό.

Όπως τελικά διαπιστώθηκε ο πατέρας της Hassan Halilov Ibrahimoff πριν αποφασίσει να πάει στις ΗΠΑ όπου γνώρισε τη μητέρα της είχε φτιάξει μια οικογένεια στη Βουλγαρία από όπου και είναι η καταγωγή του. «Αυτό που βρήκαν για τον πατέρα μου ήταν τόσο σοκαριστικό και ασυνήθιστο, που επικεντρώθηκαν πλήρως στην ιστορία του», είπε η ηθοποιός.

Οι τραγικές αυτές εξελίξεις οδήγησαν τον πατέρα της το 1949 να πάρει την απόφαση να γίνει μετανάστης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα είπε η ηθοποιός η αποκάλυψη αυτή την επηρέασε βαθιά, σημειώνοντας: «Δεν μπορώ ακόμη να το ξεπεράσω. Δεν είπε ποτέ τίποτα σε εμάς. Μακάρι να μπορούσα να είχα μιλήσει μαζί του γι’ αυτό».

Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και μια συγκυρία που τη συγκλόνισε. Όπως είπε τόσο η ανιψιά της όσο και ο μικρότερος γιος της γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία με το παιδί του πατέρα της που έφυγε από η ζωή στη Βουλγαρία κάτι το οποίο την έχει σημαδέψει.