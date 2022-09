Η Σακίρα «σπάει» τη σιωπή της για πρώτη φορά μετά τον πολύκροτο χωρισμό της από τον γνωστό ποδοσφαιριστή, Ζεράρ Πικέ, λέγοντας ότι η ζωή της ήταν «αρκετά δύσκολη» όσο κατέρρεε η σχέση της και ότι της είναι επίσης δύσκολο να μιλήσει για αυτό.

Η Σακίρα έγινε εξώφυλλο στην αμερικανική έκδοση του περιοδικού Elle και αποκαλύπτει στη συνέντευξή ότι «είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να μιλήσω» για τον χωρισμό της με τον Ζεράρ Πικέ, ειδικά τώρα που «είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτήν την κατάσταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από 12 χρόνια και 2 παιδιά μαζί (τον 9χρονο Μίλαν και τον 7χρονο Σάσα), η Κολομβιανή εκρηκτική τραγουδίστρια δηλώνει πως ήταν «σιωπηλή» από την πρώτη στιγμή που χώρισε με τον Ισπανό αμυντικό καθώς «προσπαθώ να επεξεργαστώ όλα όσα έχουν συμβεί», όπως μεταδίδει η DailyMail.

Πρόσθεσε, μάλιστα ότι «ακόμα το περνάω, επειδή βρίσκομαι στη δημοσιότητα και επειδή ο χωρισμός δεν ήταν κανονικός. Ήταν απίστευτα δύσκολος όχι μόνο για μένα αλλά και για τα παιδιά μου». Η 45χρονη σταρ, σε μια ειλικρινή εξομολόγηση, αποκάλυψε ότι προσπάθησε να κρύψει τον «βομβαρδισμό» των ΜΜΕ από τα παιδιά της, επειδή «η προστασία τους είναι η νούμερο ένα αποστολή της στη ζωή της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

.@Shakira is making new music, healing, and having her say in ELLE’s October digital issue. https://t.co/GMshhbnA33 pic.twitter.com/jXbkzvDNVJ