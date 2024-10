Η Σαμάνθα Φοξ είχε ατύχημα πάνω στη σκηνή – Έπεσε κατά τη διάρκεια συναυλίας της

Ένα μικρό ατύχημα πάνω στη σκηνή είχε πριν από λίγες ημέρες η Σαμάνθα Φοξ την ώρα που τραγουδούσε.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «I Only Wanna Be With You» η Σαμάνθα Φοξ γλίστρησε και έπεσε πάνω στη σκηνή.

Παρά την ατυχία, η 58χρονη τραγουδίστρια συνέχισε ακάθεκτη την παράσταση και χρειάστηκε απλά τη βοήθεια ενός από τους μουσικούς της για να σηκωθεί.

Ο εκπρόσωπός της μάλιστα διευκρίνισε ότι η Σαμάνθα Φοξ δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και έσπευσε να ευχαριστήσει εκείνους που της ευχήθηκαν περαστικά.

Πριν λίγο καιρό η τραγουδίστρια βρέθηκε μεθυσμένη σε πτήση της British Airways κατέληξε κατέληξε στο δικαστήριο για απρεπή συμπεριφορά.

Samantha fox kan het nog steeds!! pic.twitter.com/vRG01guVBD — Bjorn Spruytte (@bjornenlinda) October 8, 2024

Η ίδια παραδέχτηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αρνήθηκε τις κατηγορίες περί επίθεσης.

Ο δικαστής της επέβαλε πρόστιμο και η 58χρονη τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας ότι υπέφερε από πανικό την ώρα της επιβίβασης.