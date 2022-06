Την εκλεκτή της καρδιάς της παντρεύτηκε η Αγγλίδα τραγουδίστρια, Σαμάνθα Φοξ, σε ρομαντική τελετή στο Έσεξ της Αγγλίας, με την οποία είχε αρραβωνιαστεί το 2020 αλλά ο γάμος τους είχε αναβληθεί λόγω κορονοϊού.

Η 56χρονη τραγουδίστρια παντρεύτηκε την κατά 6 χρόνια νεότερή της, Λίντα Όλσεν, το περασμένο Σάββατο (18.6.2022) με τη βροχή να μην τους πτοεί να τελέσουν τον γάμο τους. Η pop star των 80s φόρεσε ένα στράπλες νυφικό με αστραφτερές λεπτομέρειες και πέπλο, το οποίο συνόδευσε με ασημένια ψηλοτάκουνα παπούτσια ενώ η αγαπημένη της φόρεσε νυφικό με μακρύ πέπλο.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έφτασε στον γάμο μέσα σε ένα λευκό ταξί, το οποίο είχε διακοσμηθεί με ροζ κορδέλες και η πινακίδα κυκλοφορίας έγραφε «η Σαμ και η Λίντα παντρεύονται, στις 18 Ιουνίου 2022». Οι δυο τους γνωρίζονται και είναι ζευγάρι από το 2016.

Η Σαμάνθα Φοξ είχε αποκαλύψει τη σεξουαλικότητά της το 2003, όταν είχε επιβεβαιώσει τότε τη σχέση της με τη Μίρα Στράτον. Η Στράτον έφυγε από τη ζωή το 2015 και ένα χρόνο μετά γνώρισε τη Λίντα Όλσεν.

Sam Fox and Linda Olsen are MARRIED! https://t.co/7B4dYmvoAa — Daily Mail Online (@MailOnline) June 19, 2022

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @samanthafoxofficial

Ποια είναι η Σαμάνθα Φοξ

Η Σαμάνθα Φοξ είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός και πρώην μοντέλο που μεσουράνησε την εποχή των 80s. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1983, σε ηλικία 16 ετών, όταν εμφανίστηκε ως τόπλες μοντέλο στην σελίδα 3 της βρετανικής εφημερίδας The Sun και το 1986, έβγαλε το πρώτο της single Touch Me (I Want Your Body), που κατέκτησε την πρώτη θέση σε 17 χώρες.

Τρία τραγούδια της Φοξ μπήκαν στο top 10 του Billboard Hot 100, μεταξύ των οποίων τα Touch Me (I Want Your Body), Naughty Girls (Need Love Too) και I Wanna Have Some Fun.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @samanthafoxofficial

Το 1988, η Φοξ ήταν υποψήφια για βραβείο Brit Καλύτερης Βρετανίδας Καλλιτέχνη ενώ μετρά και αρκετές συμμετοχές σε αρκετές ταινίες και reality.