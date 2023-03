Η Σάρον Στόουν (Sharon Stone), σε μία εκ βαθέων συζήτηση στο επεισόδιο του podcast «Table for Two with Bruce Bozzi», μίλησε για τον αντίκτυπο που είχε στη ζωή της ως μητέρα ο ρόλος της στην ταινία «Βασικό Ένστικτο».

«Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. «Όταν ο δικαστής ρώτησε το παιδί μου, το μικρό μου αγοράκι “ξέρεις ότι η μητέρα σου γυρίζει ταινίες σεξ;”.

Ήταν μία μορφή κακοποίησης από το σύστημα επειδή έκανα αυτήν την ταινία. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σχεδόν γυμνοί στην τηλεόραση και εγώ έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου γιατί εσείς ίσως είδατε ένα δέκατο έκτο του δευτερολέπτου πιθανού γυμνού από εμένα».

Η Σάρον Στόουν, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, σημείωσε ότι «κατέληξα σε κλινική με ταχυπαλμία. Είχε ραγίσει η καρδιά μου».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός μιλάει για τις δυσκολίες των γυρισμάτων της ταινίας του 1992.

Μιλώντας στους «The New Yorker» ανέφερε ότι «ο σκηνοθέτης Πολ Βερχόφεν (Paul Verhoeven) κατέληξε στο νοσοκομείο.

Υπήρχε τεράστια πίεση σε εκείνο το πλατό. Ήταν μία ταινία μεγάλου μήκους για ένα μεγάλο στούντιο και είχαμε γυμνό, σεξ, ομοφυλοφιλία, όλα αυτά τα πράγματα που, στην εποχή μου, έσπαγαν τα ταμπού».