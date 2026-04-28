Η Σάσα Μπάστα έγινε 38 ετών και το γιόρτασε με πολλές και άκρως εντυπωσιακές τούρτες

Η Σάσα Μπάστα είναι γεννημένη 23 Απριλίου του 1988 και φέτος έκλεισε τα 38 της χρόνια. Η λαμπερή τραγουδίστρια μερικές ημέρες αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες με δύο από τις πολλές τούρτες που έσβησε.

Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά της την Τρίτη (28.04.2026) και ευχαρίστησε τους φίλους της για τις ευχές που της έστειλαν και την αγάπη τους. Η Σάσα Μπάστα δημοσίευσε παράλληλα φωτογραφίες και βίντεο με δύο από τις τούρτες της, μία ροζ και μία λευκή.

«Χρόνια μου πολλά! Φέτος στα γενέθλιά μου ένιωσα κάτι που δεν χωράει εύκολα σε λόγια δεν περιγράφεται. Δε θυμάμαι πόσες τούρτες έχω σβήσει ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο στη δεύτερη “οικογένειά”’ μου, στους ανθρώπους μου, στις αγκαλιές που έγιναν σπίτι.

Με θυμήθηκε τόσος κόσμος και προσπάθησα να απαντήσω σε όλους, όσο μπορούσα. Και κάπου εκεί, μέσα σε μηνύματα, ευχές και αγάπη, κατάλαβα κάτι απλό αλλά τεράστιο: Πόσο αξίζει να δίνεις αγάπη. Γιατί όταν δίνεις αληθινά, η ζωή σου την επιστρέφει πίσω διπλάσια ευγνωμοσύνη. Για όλα. Για όλους. Και για τις στιγμές που μας θυμίζουν ότι τελικά το πιο πολύτιμο δώρο είναι οι άνθρωποι.

Το ευχαριστώ είναι λίγο. (Δεν χωρούσαν όλες οι τούρτες στις δημοσιεύσεις). Και του χρόνου με υγεία πάνω από όλα», έγραψε στην ανάρτησή της η Σάσα Μπάστα.