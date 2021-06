Τη δέσμευση του Μπόρις Τζόνσον, για το πλεόνασμα των εμβολίων κατά του κορονοϊού της Βρετανίας, σχολίασε η Σελένα Γκόμεζ. Σε ανάρτησή της στο Twitter, επέκρινε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας για την αναγγελία του θα δοθούν πέντε εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έως τον Σεπτέμβριο.

«Υποσχεθήκατε ότι η Βρετανία θα δωρίσει όλο τα πλεόνασμα εμβολίων» θυμίζει στον πρωθυπουργό. «Μπόρις Τζόνσον, πέντε εκατομμύρια δόσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά» έγραψε η Σελένα Γκόμεζ στο Twitter, προσθέτοντας σε ετικέτα τον λογαριασμό του πρωθυπουργού της Βρετανίας.

.@BorisJohnson, 5million doses by September is too little too late. You promised Britain would donate ALL its surplus vaccines. Ahead of the #G7 Summit in Cornwall, call on the PM to help meet 1B doses @glblctzn: https://t.co/BP6qmSoC6N