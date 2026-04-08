Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε έξι νέες συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης

Τεράστιο είναι ενδιαφέρον για τις συναυλίες της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να ανακοινωθούν έξι νέες συναυλίες.

Οι νέες συναυλίες της Σελίν Ντιόν θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2, 9, 16 και 17 Οκτωβρίου. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έρχονται να προστεθούν στις 10 παραστάσεις που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και θα φιλοξενηθούν στην La Défense Arena, στο Παρίσι χωρητικότητας 40.000 θέσεων.

Η προπώληση ξεκίνησε την Τρίτη 7 Απριλίου στις 10 το πρωί (ώρα Παρισιού), με τις εγγραφές να έχουν ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια.

Όπως αναφέρει το Deadline, oι επερχόμενες εμφανίσεις στη Πόλη του Φωτός αποτελούν τη μεγάλη επιστροφή της διάσημης ερμηνεύτριας στη σκηνή. Η Ντιόν είχε αναγκαστεί να διακόψει την παγκόσμια περιοδεία της «Courage» το 2020, αρχικά λόγω της πανδημίας και στη συνέχεια εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Τον Δεκέμβριο του 2022 αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε διαγνωστεί με το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία. Μάλιστα τη μάχη της με την ασθένεια την κατέγραψε στο ντοκιμαντέρ του 2024, «I Am: Celine Dion».

Η πιο πρόσφατη συναυλία που πραγματοποίησε ήταν στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 2020.

Όλες οι ημερομηνίες