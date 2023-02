Η διάσημη σταρ της μουσικής η Σελίν Ντιόν θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη της και στον κινηματογράφο.

Η Σελίν Ντιόιν πρωταγωνιστεί στη ρομαντική κινηματογραφική ταινία «Lοve again» της Sony Pictures με την Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας και τον Σαμ Χιούαν (Sam Heughan).

Αυτός θα είναι ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Σελίν Ντιόν. Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε είναι γεμάτο με νέες μουσικές μελωδίες από την αγαπημένη τραγουδίστρια όπως και η ταινία.

«Είναι μια υπέροχη και ευχάριστη ιστορία και ελπίζω να αρέσει στον κόσμο όπως και τα νέα τραγούδια», δήλωσε η Σελίν Ντιόν στο περιοδικό People για το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο.

Το «Lοve again» ακολουθεί την πρωταγωνίστρια Μίρα (Τσόπρα Τζόνας), η οποία πενθεί τον θάνατο του αρραβωνιαστικού της. Στέλνει μια σειρά από ρομαντικά μηνύματα στον παλιό αριθμό του κινητού του χωρίς να ξέρει ότι ο αριθμός δόθηκε σε νέο πρόσωπο και συγκεκριμένα στον Ρομπ (Χιούαν) ο οποίος είναι δημοσιογράφος και γοητεύεται από τα όμορφα εξομολογητικά κείμενα της.

Όταν του ανατίθεται να γράψει ένα άρθρο για την μεγάλη σταρ Σελίν Ντιόν ζητά τη βοήθειά της για να βρει πώς θα συναντήσει τη Μίρα από κοντά… και να κερδίσει την καρδιά της.

