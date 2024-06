Η Σελίν Ντιόν κράτησε μυστικό για 17 χρόνια ότι έπασχε από το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου

Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε η Σελίν Ντιόν λέγοντας ότι έπασχε από το «Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου» για 17 ολόκληρα χρόνια αλλά το κράτησε μυστικό.

Ήταν στα τέλη του 2022, όταν η τραγουδίστρια με τη μυθική φωνή Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται «Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου».

Έκτοτε, περιόρισε τις δημόσιες εμφανίσεις, κάνοντας ένα βήμα πίσω στην καριέρα της κι έβαλε σε προτεραιότητα την υγεία της.

Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στο «Today» και πρόκειται να προβληθεί σε λίγες ημέρες, κατά την οποία αποκαλύπτει πως η διάγνωση για το αυτοάνοσο δεν έγινε το 2022, αλλά 17 χρόνια πριν.

Η Σελίν Ντιόν που είχε επιλέξει κρατήσει μυστικό το πρόβλημα της υγείας της και να παλεύει μονη της, άνοιξε για πρώτη φορά την καρδιά της και εξομολογήθηκε πόσο επίπονη ήταν η διαδικασία να προσπαθεί να κρύβει συνεχώς το αυτοάνοσο μέσα σε αυτά τα χρόνια.

«Το να το κρατάω κρυφό από τους δικούς της ανθρώπους ήταν ένα τεράστιο βάρος. Ένιωθα ότι πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν ήρωας, ενώ το σώμα μου με εγκατέλειπε. Όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, δεν αφιέρωσα χρόνο για να καταλάβω τι συμβαίνει», δήλωσε η Σελίν Ντιόν.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. “I could not do this anymore,” she says, adding, “Lying for me, the burden was too much.” pic.twitter.com/LJvUrcFjpO