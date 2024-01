Με ένα νέο βήμα στην καριέρα της υποδέχεται η Σελίνα Γκόμεζ την νέα χρονιά. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Variety, η τραγουδίστρια θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Λίντα Ρόνσταντ σε βιογραφική ταινία για την ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας.

Η τραγουδίστρια της ποπ αλλά και πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building» έδωσε μια γεύση στο κοινό για το νέο της επαγγελματικό βήμα στην βιογραφική ταινία μέσω ενός στόρυ στο Instagram. Την Τρίτη (9.1.2024) η Σελίνα Γκόμεζ ανέβασε μια φωτογραφία των απομνημονευμάτων της Λίντα Ρόντσταντ «Simple Dreams».

Η μουσική ταινία που έχει βιογραφικό χαρακτήρα είναι ακόμα στο στάδιο της προπαραγωγής. Παραγωγοί είναι ο μάνατζερ της Λίντα Ρόνσταντ, Τζον Μπόιλαν και ο Τζέιμς Κιτς, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του 2019 «Linda Ronstadt: The Sound of My Voice».

Η Λίντα Ρόντσταντ με καταγωγή από το Μεξικό όπως και η Selina Gomez που θα την ενσαρκώσει, είναι θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι, ροκ εν ρολ και λάτιν μουσικής.

Σταθμοί στην καριέρα της είναι τα άλμπουμ της δεκαετίας του 1970 «Heart Like a Wheel» και «Simple Dreams». Οι δύο αυτοί δίσκοι συνάντησαν μεγάλη εμπορική επιτυχία και απέσπασαν εγκωμιαστικές κριτικές. Επίσης επιδεικνύουν την ευελιξία της τραγουδίστριας σε διάφορα είδη μουσικής.

Η Linda Ronstadt κατά τη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε 11 Grammy και τιμήθηκε τόσο από την Ακαδημία Ηχογράφησης των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και από την Ακαδημία Ηχογράφησης Λάτιν Μουσικής.