Η Σοφία Παυλίδου για τη νέα σχέση της: «Τώρα ήμουν έτοιμη, βρήκα τον άνθρωπο αυτό μετά από 10 χρόνια»

Η Σοφία Παυλίδου επιβεβαίωσε μπροστά στις κάμερες ότι βρίσκεται σε νέα σχέση και δήλωσε πως αισθάνθηκε απόλυτη έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στα προσωπικά της, 10 χρόνια μετά το διαζύγιο από τον Χρήστο Φερεντίνο. Η ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων, πως τώρα γεννήθηκε μέσα της αυτή η ανάγκη και υποστήριξε πως βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο.

Η Σοφία Παυλίδου παντρεύτηκε τον Χρήστο Φερεντίνο το 2004 ενώ την ίδια χρονιά ήρθαν στον κόσμο οι δύο γιοι τους, Δημήτρης και Κωνσταντίνος. Το 2016, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μετά από 17 χρόνια σχέσης. Από τότε η ηθοποιός απέφευγε να απασχολεί για τα προσωπικά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Κυριακής (25-01-2026), ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για το αν ισχύει το γεγονός πως όταν μια γυναίκα αλλάζει τα μαλλιά της, κρύβεται από πίσω μια ψυχολογική ανάγκη της. «Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Όταν μια γυναίκα αλλάζει τα μαλλιά της, έχει να κάνει με τη ψυχολογία της».

«Και εγώ, όποτε τα είχα κόψει ένα αγορέ κοντό, ήθελα να ξεφορτωθώ πληροφορία, πριν κάποια χρόνια. Πρέπει να έχει μια εικοσαετία τώρα. Και τα είχα από τόσο μακριά που ήτανε, τα έκανα αγορέ. Ναι, ξεφορτώνεσαι πληροφορία. Οπότε ναι, σίγουρα η ψυχολογία μιλάει. Επίσης ήθελα να σου συμπληρώσω ότι η σωστή διατροφή βοηθάει πάρα πολύ στο να έχεις ένα υγιές μαλλί» είπε αρχικά η Σοφία Παυλίδου.

Για την προσωπική της ζωή, η Σοφία Παυλίδου εξομολογήθηκε: «Δύσκολο δεν είναι τίποτα άμα θέλεις να σου συμβεί. Γιατί τώρα εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτό μετά από 10 χρόνια. Θα ‘λεγε κανείς «πω πω, πολύ δύσκολο της ήτανε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήτανε η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Όχι πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω, απλά εμένα η ανάγκη μου, μου γεννήθηκε τώρα. Να δεσμευτώ».

«Στον χωρισμό φαίνεται και η ποιότητα της σχέσης τελικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πάντα βελούδινο. Το πόσο πληγώθηκε ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Το τι βγάλαμε προς τα έξω είναι άλλο: το διαχειριστήκαμε και το βγάλαμε πολιτισμένα, δεν μπορείς να ξεκατινιάζεσαι» είχε πει ο Χρήστος Φερεντίνος στο παρελθόν, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.