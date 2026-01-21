Η Στεφανί Καπετανίδη για τη μάχη της με τον καρκίνο: Μπαίνεις σε ένα χορό και πρέπει να χορέψεις

Η Στεφανί Καπετανίδη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Ο καρκίνος που πέρασε ανήκει στο παρελθόν και η ίδια είναι πλέον αφοσιωμένη στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Την περίοδο που έδινε τη μάχη της, διαγνώστηκε με την ίδια νόσο και η μητέρα της, που τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο καρκίνος, όπως ανέφερε η Στεφανί Καπετανίδη, δοκίμασε τις αντοχές της. Ήταν η περίοδος που προσπαθούσε να δώσει στήριξη στη μητέρα της. Η εποχή που όλα ήταν πιο «σκοτεινά» στη ζωή της ηθοποιού που πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του Alpha με τίτλο «Να Μ’ Αγαπάς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενώ εγώ ήμουνα ακόμα στο νοσοκομείο, απ’ την επέμβασή μου, έμαθα για τη μαμά ότι ξεκίνησαν οι πόνοι. Και άρα μάθαμε μετά από μία εβδομάδα ότι είχε και εκείνη καρκίνο. Εκείνη την ώρα, απλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Νόμισα ότι μου κάνανε μία κακόγουστη φάρσα», εξομολογήθηκε η Στεφανί Καπετανίδη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δεν ήξερα από πού να πιαστώ. Αλλά όλα γίνονται τελικά, αναγκαστικά μπαίνεις σε ένα χορό που… πρέπει να χορέψεις. Σ’ αυτές τις στιγμές όντως γίνονται κάποια μαγικά πράγματα. Ζεις στιγμές εντελώς διαφορετικές.

Και πραγματικά τι να πω… το ευγνωμονώ, το ευγνωμονώ που μπορέσαμε με τη μαμά μου για δύο μήνες να πούμε πράγματα. Ακόμα ανατριχιάζω», περιγράφει η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι σημαντικό ότι πραγματικά μπορέσαμε να πούμε “σ’ αγαπώ” η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει τίποτα από πίσω να το σκιάζει. Τίποτα. “Κόρη μου, Στεφανί μου, σ’ αγαπώ”, “κι εγώ μαμά σ’ αγαπώ”. Το πήρα όλο και της το ‘δωσα. Μόνο αυτό», αφηγείται η Στεφανί Καπετανίδη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Η όμορφη ηθοποιός με καταγωγή από τη Γαλλία και την Ελλάδα, είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.