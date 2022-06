Ψηφιακή τέχνη στο Πεδίον του Άρεως

Είσοδος ελεύθερη

Ανακαλύψτε τις παράλληλες δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έκθεσης “Plásmata: Bodies, Dreams, and Data“. Θεματικές περιηγήσεις ενηλίκων, περιηγήσεις παιδιών, συζητήσεις με συγγραφείς, καλλιτέχνες, ερευνητές, καθηγητές πανεπιστήμιου, ψυχαναλυτές, αλλά και συναυλίες και περφόρμανς από το Movement Radio της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για όλα τα Plásmata που επισκέπτονται το Πεδίον του Άρεως έως τις 10 Ιουλίου.

Αναλυτικά οι δράσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανακαλύψτε τον Αστερισμό των Πλασμάτων στο Πεδίον του Άρεως|

Περιηγήσεις Ενηλίκων με δύο θεματικές

Τις Τετάρτες 22, 29 Ιουνίου & 6 Ιουλίου | Πεδίον του Άρεως, Λεωφ, Αλεξάνδρας 10, Αθήνα, μπροστά από το έκθεμα των Superflex, “We Are Having the Time of Our Lives” | 19:30 – 21:00

Βλέπω Chihuahua ή muffin; Πώς να μπερδέψεις τη μηχανική μάθηση

Τις Τετάρτες 22, 29 Ιουνίου & 6 Ιουλίου 2022 | 19:30 – 21:00

Σώμα, φύλο και βεβαιότητες

Τις Τετάρτες 22, 29 Ιουνίου & 6 Ιουλίου 2022 | 19:30 – 21:00

Εισηγήτρια και συνεπιμελήτρια της περιήγησης: Έλλη Λεβεντάκη, Ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια.

ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ: Ενήλικες (18+)

Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή, καθώς και η έγκαιρη προσέλευση στο σημείο συνάντησης.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

Τα Plásmata συναντούν «αστερισμούς έργων» στο Πεδίον του Άρεως

Οικογενειακές περιηγήσεις για παιδιά (9+)

Τις Πέμπτες 23, 30 Ιουνίου & 7 Ιουλίου 2022 | 1ο γκρουπ: 19:30 – 21:15 | 2ο γκρουπ: 20:00 – 21:45 | Πεδίον του Άρεως, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Μπροστά από το έκθεμα των Superflex, “We Are Having the Time of Our Lives”

Απευθύνεται σε Παιδιά από 9 ετών και άνω συνοδευόμενα από γονέα / νόμιμο κηδεμόνα

Για τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε να συμπληρωθεί η αίτηση ενδιαφέροντος από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.

Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προεγγραφή, καθώς και η έγκαιρη προσέλευση στο σημείο συνάντησης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

