Lifestyle

Η ταινία «Marty Supreme» έσπασε τα ταμεία στη Βόρεια Αμερική με εισπράξεις 80 εκ. δολαρίων

Με εισπράξεις που ανέρχονται σε 80 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασε την ταινία «Everything Everywhere All at Once»
Φωτογραφία από την ταινία «Marty Supreme
Φωτογραφία από την ταινία «Marty Supreme» Πηγή Spentzos Film

Η αθλητική δραμεντί «Marty Supreme» είναι επίσημα η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της A24 στη Βόρεια Αμερική.

Με εισπράξεις που ανέρχονται σε 80 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασε την ταινία «Everything Everywhere All at Once» που ήταν μέχρι τώρα η πιο επιτυχημένη εμπορικά του στούντιο με 77 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Η ταινία «Everything Everywhere», πολυπολιτισμική περιπέτεια βραβευμένη με Όσκαρ, παραμένει η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της A24 στο παγκόσμιο box office με 142 εκατομμύρια δολάρια.

Το δυστοπικό θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ «Civil War» είναι το δεύτερο πιο επιτυχημένο εμπορικά κινηματογραφικό έργο του στούντιο με 127 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία «Marty Supreme», η οποία προβάλλεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες προς το παρόν έχει αποφέρει έσοδα 97 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως

Είναι επίσης η πιο ακριβή ταινία του A24, με κόστος παραγωγής 70 εκατομμύρια δολάρια, επομένως η διαχρονική της παρουσία στο box office είναι απαραίτητη για να δικαιολογήσει τον προϋπολογισμό της.

Ο πρωταγωνιστής Τίμοθι Σαλαμέ κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και βραβείο της Ένωσης Κριτικών ΗΠΑ (Critic’s Choice Award) και Καναδά Α’ Ανδρικού Ρόλου και πιθανότατα θα βρεθεί στην κούρσα για τα Όσκαρ όταν ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
150
138
105
96
93
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Εκδικάζεται η προσφυγή του πρίγκιπα Χάρι και του Έλτον Τζον κατά της εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail
Ο εκδότης υποστηρίζει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από πρώην ιδιωτικούς ερευνητές, μερικοί από τους οποίους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα και έχουν εξαγοραστεί για να καταθέσουν, είναι αναξιόπιστα
Πρίγκιπας Χάρι
Newsit logo
Newsit logo