Φόρο τιμής απέτισε η Τέιλορ Σουίφτ στην 23χρονη Άνα Κλάρα Μπενεβίντες, που πέθανε σε μία από τις συναυλίες της τραγουδίστριας στη Βραζιλία.

Στη Βραζιλία επικρατεί καύσωνας τις τελευταίες μέρες, ενώ την Παρασκευή έγινε γνωστό πως μια κοπέλα μόλις 23 ετών πέθανε από ανακοπή καρδιάς λόγω αφυδάτωσης στη συναυλία της. Την επόμενη μέρα η Τέιλορ Σουίφτ αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία του Σαββάτου.

Την Κυριακή επέστρεψε στις προγραμματισμένες εμφανίσεις της με την 33χρονη να αφιερώνει την μπαλάντα της, «Bigger Than the Whole Sky» στην αδικοχαμένη 23χρονη.

Οι συναυλίες της Σουίφτ πραγματοποιούνται στο στάδιο Νίλτον Σάντος, μακριά από τις παραλίες του Ρίο, σε μια πιο ζεστή βόρεια γειτονιά.

Δείτε το βίντεο:

Full video of Bigger Than The Whole Sky 🥺🤍 pic.twitter.com/D4PuwKKlJf — The Eras Tour Singapore (@TSTheErasTourSG) November 20, 2023

Η ζέστη είναι αφόρητη στη Βραζιλία, ενώ σε ένα από τα βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο φαίνεται η Σουίφτ να πασχίζει πάρει ανάσα.