Η Τέιλορ Σουίφτ αρραβωνιάστηκε τον Τράβις Κέλσι – «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η Taylor Swift πόσταρε μερικά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν με τον Τράβις Κέλσι να αγκαλιάζονται σε ένα πανέμορφο σκηνικό πλημμυρισμένο από λουλούδια
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν / Φωτογραφία από Instagram

Έπειτα από σχέση δύο χρόνων, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν. Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο με μία ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025).

Η Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025) στο Instagram μερικά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν με τον Τράβις Κέλσι να αγκαλιάζονται σε ένα πανέμορφο σκηνικό πλημμυρισμένο από λουλούδια.

Η σχέση της Taylor Swift και του αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Travis Kelce ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, ενώ τα σενάρια περί πρότασης πήραν «φωτιά» τον Αύγουστο του 2024, όταν ο δημοσιογράφος του NFL, Άνταμ Σέφτερ, άφησε να εννοηθεί στον τηλεοπτικό «αέρα» πως ο αγαπημένος της διάσημης τραγουδίστριας είχε ήδη αγοράσει δαχτυλίδι.

 
 
 
 
 
«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η Taylor Swift στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Η σχέση τους ήρθε λίγους μήνες μετά τον πολύχρονο δεσμό της πασίγνωστης τραγουδίστριας με τον ηθοποιό, Τζο Άλγουιν, αλλά και το σύντομο ειδύλλιο με τον Μάτι Χίλι, frontman του συγκροτήματος «The 1975». Ο Τράβις Κέλσι, αντίστοιχα, βρισκόταν στα… χωρίσματα από την επί χρόνια σύντροφό του, Κέιλα Νικόλ, όταν γνώρισε την Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία της.

