Η θρυλική συνάντηση της Μάργκοτ Φοντέιν και του Ρούντολφ Νουρέγιεφ γίνεται ταινία με τίτλο «Margot & Rudi»

Η Ναόμι Γουότς (Naomi Watts) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ρομαντική ταινία «Margot & Rudi», το οποίο αφηγείται την αληθινή ιστορία των θρύλων του μπαλέτου Μάργκοτ Φοντέιν (Margot Fonteyn) και Ρούντολφ Νουρέγιεφ (Rudolf Nureyev).

Τη διανομή της ταινίας σε σκηνοθεσία του ‘Αντονι Φάμπιαν (Anthony Fabian), έχει ήδη αναλάβει η WestEnd Films η οποία θα την παρουσιάσει στην επικείμενη αγορά των Καννών.

Η ιστορία εκτυλίσσεται όταν η Φοντέιν, ο μεγαλύτερος θρύλος του δυτικού μπαλέτου είναι 42 ετών και αισθάνεται πως η καριέρα της φτάνει στο τέλος της. Τότε εμφανίζεται ο 23χρονος Νουρέγιεφ, ένας Σοβιετικός αποστάτης, ατίθασος, μαγνητικός και ακαταμάχητος. Μαζί δεν γίνονται απλώς ένα διάσημο δίδυμο αλλά ένα από τα είδωλα της δεκαετίας του ’60.

Η καριέρα της Φοντέιν παίρνει νέα πνοή από την εκρηκτική ενέργεια του Νουρέγιεφ, αλλά ο δεσμός τους περιπλέκεται από τον γάμο της και τη σχέση εκείνου με έναν χορευτή. Για να διασώσουν όσα έχουν χτίσει, θα ρισκάρουν τα πάντα για μια καθοριστική παράσταση, γιατί το μόνο μέρος όπου μπορούν να είναι πραγματικά μαζί… είναι πάνω στη σκηνή.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός η οποία είχε σπουδάσει χορό πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, δήλωσε: «Ο χορός ήταν η πρώτη μου αγάπη και εδώ και καιρό ονειρευόμουν να γυρίσω μια ταινία γύρω από αυτόν. Νιώθω βαθιά τιμή και ενθουσιασμό που θα υποδυθώ τη Μάργκοτ Φοντέιν, μία από τις σπουδαιότερες χορεύτριες όλων των εποχών».

Στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Αλεξάντρ Τρους (Alexandr Trush), πρώτος χορευτής του Μπαλέτου του Αμβούργου ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε σημαντικές παραγωγές όπως η «Giselle» και το «Romeo and Juliet».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι υποψήφιοι για Όσκαρ Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ (Richard E. Grant) και Ντεμιάν Μπισίρ (Demián Bichir) καθώς και η υποψήφια για BAFTA Χάριετ Γουόλτερ (Harriet Walter), σύμφωνα με το Variety.

Το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για BAFTA Ολίβια Χέτριντ (Olivia Hetreed) ενώ τα κοστούμια θα επιμεληθεί η βραβευμένη με BAFTA, Φωτεινή Δήμου.

Η ταινία, της οποίας τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, είναι μια παραγωγή του Μάικ Γκούντριτζ (Mike Goodridge) για την Good Chaos, του σκηνοθέτη μέσω της Elysian Films, της Χέτριντ για την Sympathetic Ink και του Κρις Κόεν (Chris Coen). Χρέη εκτελεστικών παραγωγών θα έχουν οι Τομ Μάουντ (Thom Mount), Τζέφρι Μπεργκ (Jeffrey Berg) και ‘Αντι Πάτερσον (Andy Paterson).