Η σχεδόν… σκελετωμένη εικόνα της ποπ σταρ Ariana Grande έδωσε τροφή σε σχόλια και σενάρια που ανέφεραν ότι έμεινε «μισή», επειδή έχει πρόβλημα υγείας πιθανότατα ανορεξία και η τραγουδίστρια αποφάσισε να βάλει τελεία και παύλα σε όλα αυτά απαντώντας ότι δεν έχει τίποτα απολύτως.

Η σταρ της μουσικής ποπ Ariana Grande απάντησε με μία ανάρτησή της στο TikTok στις «ανησυχίες» των θαυμαστών της για το αδυνατισμένο σώμα και την υγεία της τραγουδίστριας.

Η Ariana Grande τόνισε ότι η είχε πάρει κιλά, έπαιρνε αντικαταθλιπτικά χάπια, έπινε και έτρωγε άσχημα και η προηγούμενη εικόνα του σώματός της δεν ήταν η φυσιολογική, εννοώντας ότι πλέον το κορμί της είναι νορμάλ.

«Το σώμα με το οποίο συγκρίνετε το σημερινό μου σώμα ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή του σώματός μου. Τότε έπαιρνα πολλά αντικαταθλιπτικά, έπινα και έτρωγα άσχημα» ανέφερε η Ariana Grande.

«Ήμουν στο χειρότερο σημείο της ζωής μου όταν λέγατε πως ήμουν υγιής, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν το υγιές μου», είπε η τραγουδίστρια.

Η Ariana Grande είχε ακούσει ουκ ολίγα ως τώρα για την αδυνατισμένη εμφάνισή της.

«Δεν αναγνωρίζω πια την Ariana, φαίνεται τόσο διαφορετική και ανορεξική», έγραψε ένας φαν της. «Ανησυχώ πολύ για την Ariana», «Ελπίζω να είναι υγιής», σχολίαζαν κάποιοι άλλοι θαυμαστές της.

