Στην… ρίψη κινητού «διαγωνίστηκε» ένας θεατής συναυλίας της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Bebe Rexha.

Η τραγουδίστρια Bebe Rexha έδινε συναυλία στο Rooftop at Pier 17 στην Νέα Υόρκη, και την ώρα που ήταν στην σκηνή ένιωσε ξαφνικά ένα κινητό να «σκάει» στο πρόσωπό της.

Η τραγουδίστρια γονάτισε από τον πόνο, με το προσωπικό της συναυλίας να σπεύδει αμέσως να την βοηθήσει.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν, η τραγουδίστρια αποχώρησε κρατώντας το πρόσωπό της. Τα Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως της έγιναν 3 ράμματα.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu