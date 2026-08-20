Lifestyle

Η Τζένη Μπότση ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ στην Ικαρία

Η ηθοποιός περνά και φέτος το καλοκαίρι στο αγαπημένο της νησί μαζί με την κόρη της, Αλίκη, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τις ημέρες χαλάρωσης
Τζένη Μπότση
Η Τζένη Μπότση (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency)
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Στην Ικαρία, έναν από τους αγαπημένους της καλοκαιρινούς προορισμούς, βρίσκεται και φέτος η Τζένη Μπότση, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Αλίκη. Η ηθοποιός επέλεξε το νησί για να ξεκουραστεί μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων, περνώντας μεγάλο μέρος του καλοκαιριού μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η Τζένη Μπότση μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την παραμονή της στην Ικαρία, με την ηθοποιό να δείχνει στιγμές από τις βουτιές στη θάλασσα, τις οικογενειακές δραστηριότητες και τις πιο ήρεμες ώρες στο νησί.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Τζένη Μπότση εμφανίζεται χωρίς ίχνος μακιγιάζ, επιλέγοντας μια απολύτως φυσική εικόνα.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τη χαλαρή διάθεση των διακοπών της, με την ίδια να αφήνει στην άκρη τις πιο επιμελημένες εμφανίσεις και να απολαμβάνει την καθημερινότητα του νησιού.

mpotsi insta

Η Ικαρία αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερό προορισμό για την ηθοποιό, η οποία επιστρέφει συχνά στο νησί τους θερινούς μήνες. Φέτος, όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια, περνά εκεί χρόνο με την κόρη της, συνδυάζοντας τη θάλασσα με στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής ανεμελιάς.

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