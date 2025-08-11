Lifestyle

Η Τζένιφερ Άνιστον μιλάει για τον χωρισμό της με τον Μπραντ Πιτ 20 χρόνια μετά: «Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο»

«Είπα: Απλά σήκω όρθια και συνέχισε να περπατάς, κορίτσι μου»
Τζένιφερν Άνιστον και Μπραντ Πιτ το 2005
«Το θέμα ήταν πολύ πικάντικο για τον κόσμο» δήλωσε η Τζένιφερ Άνιστον σχολιάζοντας τον χωρισμό της με τον Μπραντ Πιτ, 20 χρόνια μετά την ανακοίνωση του ζευγαριού που τάραξε την παγκόσμια σόουμπιζ. 

Η Τζένιφερ Άνιστον, σε συνέντευξή της στο Vanity Fair μίλησε για εκείνη την εποχή, του πολύκροτου χωρισμού από τον Μπραντ Πιτ, που οι φήμες οργίαζαν ότι εκείνος ήταν σε σχέση με την Αντζελίνα Τζολί. 

«Αν δεν είχαν τις σαπουνόπερες, είχαν τα ταμπλόιντ».

«Είναι κρίμα που έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβη», πρόσθεσε. «Και το πήρα πολύ προσωπικά και πολύ βαριά».

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον
Όσο για το πώς αντιμετώπισε όλη αυτή την έντονη κατάσταση, η ίδια αποκάλυψε ότι είπε στον εαυτό της: «Απλά σήκω όρθια και συνέχισε να περπατάς, κορίτσι μου». 

Το Vanity Fair είχε φιλοξενήσει και τότε, το 2005 μία συνέντευξη της Άνιστον. «Δεν έχω διαβάσει ξανά έκτοτε αυτή τη συνέντευξη», λέει τώρα η χολιγουντιανή αστέρας. «Θυμάμαι μόνο την εμπειρία της συνέντευξης, η οποία ήταν κάπως δυσάρεστη. Ήταν άλλωστε μια πολύ ευάλωτη περίοδος. Αλλά ναι, ήταν μια εμπειρία που αξίζει να μνημονευτεί».

Η Άνιστον, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, αποκάλυψε ότι έχει ακόμα επαφές με την άλλη πρώην του Πιτ, την Γκουίνεθ Πάλτροου, με την οποία μάλιστα, κουτσομπολεύουν σε συζητήσεις τους, τον… κοινό πρώην τους. «Φυσικά. Πώς θα μπορούσαμε να μην το κάνουμε; Κορίτσια είμαστε» δήλωσε χαρακτηριστικά. 

 
 
 
 
 
«Η ειρωνεία είναι ότι είχα πάει στο πάρτι αρραβώνων της Γκουίνεθ και του Μπραντ» συμπλήρωσε η Τζένιφερ Άνιστον…

