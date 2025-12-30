Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι single ένα χρόνο μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Ελεύθερη θα βρει το 2026 την Τζένιφερ Λόπεζ έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει επικεντρωθεί – προς το παρόν – στην καριέρα και τα παιδιά της.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, η Λόπεζ δεν διατηρεί αυτή την περίοδο κάποια σχέση και εμφανίζεται απόλυτα προσηλωμένη στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην ανατροφή των παιδιών της. «Για εκείνη όλα περιστρέφονται γύρω από τη δουλειά και τα παιδιά», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της, προσθέτοντας ότι «δείχνει χαρούμενη και ήρεμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μητέρα των 17χρονων διδύμων Μαξ και Έμι, που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, τον τραγουδιστή Μαρκ Άντονι. Η καθημερινότητά της αυτή την περίοδο είναι αφιερωμένη τόσο στα παιδιά όσο και στα επαγγελματικά της σχέδια.

Το διαζύγιο της Λόπεζ από τον Άφλεκ οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, σχεδόν 20 εβδομάδες μετά την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου στις 20 Αυγούστου. Στα σχετικά έγγραφα, η Λόπεζ είχε δηλώσει ως ημερομηνία χωρισμού την 26η Απριλίου 2024. Η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε ακριβώς δύο χρόνια μετά τον δεύτερο γάμο του ζευγαριού, ο οποίος είχε πραγματοποιηθεί στην Τζόρτζια μπροστά σε συγγενείς και φίλους, έναν μήνα μετά την πιο ιδιωτική τελετή που είχε προηγηθεί στο Λας Βέγκας, τον Ιούλιο του 2022.

Αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια που έδωσαν στη σχέση τους, καθώς οι δύο είχαν αρραβωνιαστεί για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν χωρίσουν το 2004 και επανασυνδεθούν το 2021.