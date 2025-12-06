Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν τις πρώτες τους κοινές δηλώσεις ως ζευγάρι

Τις πρώτες τους κοινές δηλώσεις σαν ζευγάρι έκαναν επιτέλους η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη όταν δέχτηκαν ξαφνικά ερωτήσεις στον δρόμο από έναν γνωστό influencer.

Συγκεκριμένα η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ φαίνεται να αιφνιδιάστηκαν όταν δέχτηκαν ερωτήσεις από τον δημοφιλή influencer, Ντέιβιντ Κάρμι για το «Confidence Heist». Ο Κάρμι στα βίντεό του πλησιάζει αγνώστους και διασημότητες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τους κάνει ερωτήσεις σχετικά «με το τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση».

Όταν λοιπόν ο influencer πλησίασε το ζευγάρι στον δρόμο, η Τζίτζι Χαντίντ πρώτη απάντησε ότι «το να νιώθει χαρούμενη» είναι αυτό που της δίνει αυτοπεποίθηση. «Έχω δει τα βίντεό σου. Τι κάνεις;» ρώτησε στη συνέχεια τον Κάρμι.

Ο influencer ρώτησε μετά τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος απάντησε ότι «το να είμαι ζωντανός» είναι αυτό που του δίνει αυτοπεποίθηση. «Μία συμβουλή αυτοπεποίθησης για όποιον δυσκολεύεται, και μετά σας αφήνω», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Κάρμι. «Πήγαινέ το μέρα με τη μέρα», απάντησε η Τζίτζι Χαντίντ.

Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Carmi (@confidenceheist)

Τον Μάιο, η Τζίτζι Χαντίντ δημοσίευσε στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον Μπράντλεϊ Κούπερ καθώς μέχρι τότε κανένας από τους δύο δεν είχε δημοσιεύσει κοινή τους εικόνα στα socail media.