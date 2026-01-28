Η Τζούλιαν Νίκολσον στο πλευρό του Μπραντ Πιτ στη νέα ταινία του Έντουαρντ Μπέργκερ «The Riders»

Η Τζούλιαν Νίκολσον (Julianne Nicholson) και η Κόκο Γκρίνστοουν (Coco Greenstone) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στο πλευρό του Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Riders» από την A24.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), ενώ ο Ντέιβιντ Κάιγκανιτς (David Kajganich) έχει αναλάβει τη διασκευή του μυθιστορήματος που έγραψε ο Τιμ Γουίντον (Tim Winton), σύμφωνα με το Deadline.

Το βιβλίο ακολουθεί τον Fred Scully (Πιτ), ο οποίος, αφού ταξίδεψε στην Ευρώπη για δύο χρόνια, καταλήγει στην Ιρλανδία με τη σύζυγο και την κόρη του. Μετά από μια ξαφνική επιθυμία της συζύγου του Jennifer, αγοράζουν μια παλιά αγροικία που βρίσκεται στη σκιά ενός κάστρου.

Ενώ ο Scully περνά εβδομάδες μόνος του ανακαινίζοντας το παλιό σπίτι, η γυναίκα του επιστρέφει στην Αυστραλία για να πουλήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία. Όταν φτάνει στο αεροδρόμιο του Σάνον για να τους παραλάβει εμφανίζεται μόνο η κόρη του. Δεν υπάρχει κανένα σημείωμα, καμία εξήγηση, ούτε μια λέξη από τη σύζυγό του, ενώ η 7χρονη Billie βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Εκείνη τη στιγμή, η ζωή του Scully γίνεται κομμάτια».

Ο Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) και ο Μάικλ Πρους (Michael Pruss) της Scott Free θα είναι παραγωγοί της ταινίας, μαζί με τον Κατζγκάνιτς, την εταιρεία Nine Hours του Μπέργκερ, καθώς και τους Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ (Jeremy Kleiner) και Ντίντι Γκάρντνερ (Dede Gardner) για την Plan B Entertainment. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αυτόν τον μήνα, σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Η A24 θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την παγκόσμια διανομή του φιλμ.

Η Νίκολσον είχε μια εξαιρετική πορεία στην μικρή οθόνη την περασμένη χρονιά καθώς έλαβε υποψηφιότητα για Emmy για την ερμηνεία της στο «Paradise», ενώ κέρδισε το βραβείο για την εξαιρετική guest εμφάνισή της στη σειρά «Hacks» του HBO Max. Η ηθοποιός αναμένεται να επιστρέψει τον επόμενο μήνα με τη δεύτερη σεζόν του «Paradise» στο Hulu. Η ταινία «The Riders» αποτελεί το πρωταγωνιστικό της ντεμπούτο σε παραγωγή μεγάλου κινηματογραφικού στούντιο.