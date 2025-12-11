Η Βέρα Μακρομαρίδου του «Σασμού» έγινε μητέρα – Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της

Η Βέρα Μακρομαρίδου που έγινε γνωστή ευρέως στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Σασμός», έφερε στον κόσμο το πρώτο της μωράκι με τον επίσης ηθοποιό σύζυγό της, Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.

Η ηθοποιός του «Σασμού» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του νεογέννητου γιου της, καθώς και ακόμα μία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Η ανάρτηση της Βέρας Μακρομαρίδου έγινε την Πέμπτη (11.12.2025) και ενημέρωσε τους followers της ότι το μωράκι της ήρθε στη ζωή στις 23 Νοεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«23/11 Ήρθες μικρέ μου ξανθομπάμπουρα και η γη έχει αλλάξει τροχιά για εμάς… Ο χρόνος έχει διασταλεί και κάθε μέρα που σε βλέπουμε να μεγαλώνεις, ίσως γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βέρα Μακρομαρίδου.

View this post on Instagram A post shared by Βέρα Μακρομαρίδου (@vera_makromaridou)

Σημειώνεται ότι τη φετινή σεζόν η Βέρα Μακρομαρίδου παίρνει μέρος στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

«Θέλαμε για τις οικογένειές μας να γίνει ο πολιτικός και μετά στην Καισαριανή στο μαγαζί μας να ξέρουμε τι τρώνε πού κάθονται και μετά το πάρτι θέλαμε να είναι στην παραλία για τους φίλους μας, να πιούμε μέχρι το πρωί. Ο Γιώργος Καραμίχος ήταν λίγο πάστορας, παρουσιαστής της βραδιάς. Η πρόταση γάμου έγινε πέρσι στην Αίγινα χωρίς κότερο και μπαλόνια, το τριήμερο της Πρωτομαγιάς με ένα ζευγάρι φίλων, μου έκανε πρόταση στο μπαλκόνι του δωματίου που μέναμε», είχε δηλώσει για τον γάμο της η ηθοποιός το καλοκαίρι του 2024.