Η Βίκυ Βολιώτη για το φιλί που έδωσε σε ταξιτζή: Δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα στη διαδρομή που κάναμε

Η Βίκυ Βολιώτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ και αποκάλυψε ένα αστείο περιστατικό με ταξιτζή στο κέντρο της Αθήνας. Η ηθοποιός θυμήθηκε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν, όταν λειτούργησε όπως φαίνεται ενστικτωδώς. Όπως είπε, του έδωσε ένα φιλί για καληνύχτα όταν έφτασαν στον προορισμό τους, αν και τον έβλεπε για πρώτη φορά. Οι δυο τους μάλιστα δεν είχαν μιλήσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

«Έχω κάνει κάτι τρομερό με έναν ταξιτζή δόλιο. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι. Εν τάχει γιατί η ιστορία έχει πλάκα να την ακούσεις ολόκληρη. Δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε μια κουβέντα με τον ταξιτζή στη μεγάλη διαδρομή που κάναμε και βγαίνοντας από το ταξί τον φίλησα για καληνύχτα και του είπα “γεια”. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου εκείνη την ώρα. Άχυρο», είπε με χιούμορ η Βίκυ Βολιώτη.

Στη συνέχεια ο Τάσος Ιορδανίδης αποκάλυψε ακόμα μια αστεία ιστορία με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα: «Η Θάλεια έχει κάνει αντίστοιχο πολύ γερό. Πήγε μέσα σε σπίτι που νόμιζε πως ήταν το γύρισμα. Οι άνθρωποι έτρωγαν και τους είπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα τους. Μπήκε κανονικά κι οι άνθρωποι είχαν ντραπεί. Το συνεργείο από κάτω δεν είχε ενημερώσει γιατί είχαν πέσει κάτω κι “έκλαιγαν”. Είχε μπει στο λάθος σπίτι».

Η Βίκυ Βολιώτη είναι παντρεμένη με τον Σίμο Σαρκετζή και μεγαλώνουν μια κόρη. Η ηθοποιός είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Προ μηνών, η Βίκυ Βολιώτη είχε μιλήσει για την υιοθεσία της κόρης της και εξομολογήθηκε ότι ήθελε πάντα να υιοθετήσει ένα παιδί και να μην αποκτήσει με βιολογικό τρόπο.