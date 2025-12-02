Η Χάρις Αλεξίου για το νέο της επαγγελματικό βήμα: «Θα είμαι κάπου φέτος»

Δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου παραχώρησε η Χάρις Αλεξίου.

Δηλώσεις στην κάμερα του Buongiorno του MEGA, έκανε το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025) η Χάρις Αλεξίου που βρέθηκε στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε για την παράσταση σχολιάζοντας πως ήταν συγκινητική ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε και τα τραγούδια που έγραψαν οι Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Στο τέλος, η Χάρις Αλεξίου αποκάλυψε και τα νέα επαγγελματικά σχέδιά της.

«Η παράσταση ήταν συγκινητική, οι τρεις γυναίκες πάνω στη σκηνή ήταν μαγικές, έδωσαν όλο τους τον εαυτό», είπε αρχικά.

«Ήταν μεγάλη έκπληξη τα τραγούδια που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Οδυσσέας Ιωάννου», συνέχισε.

«Έχω συμμετέχει σε αρκετές παραστάσεις και φέτος θα είμαι κάπου, αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτά», είπε στο τέλος για τα επόμενα επαγγελματικά βήματά της.