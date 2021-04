Τον ρόλο της Lola Bunny για την ταινία «Space Jam: A New Legacy», θα υποδυθεί η νεαρή ηθοποιός και τραγουδίστρια Ζεντάγια. Την είδηση γνωστοποίησε η Entertainment Weekly στις 3 Απριλίου μέσω ανακοίνωσης στο Twitter.

«Καλώς ήρθες στο Space Jam, Ζεντάγια!» έγραφε το tweet της Entertainment Weekly στις 3 Απριλίου. Η 25χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός θα υποδυθεί τον εμβληματικό χαρακτήρα της Lola Bunny, τη φίλη του Bugs Bunny για το remake της ομώνυμης ταινίας της Warner Bros (1996) με πρωταγωνιστή τον LeBron James.

Στην ταινία του 1996, γνωρίζουμε τη Lola ως τη φίλη του Bugs Bunny με το μοναδικό ταλέντο στο μπάσκετ. Όταν τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ, ο Bugs αναλαμβάνει τη διάσωση της.

Η Ζεντάγια θα είναι μέρος της προσπάθειας να εξελιχθεί η Lola μετά την εικόνα της το 1993, καθώς ο σκηνοθέτης Malcolm D. Lee στοχεύει να «αντικατοπτρίζει την αυθεντικότητα ισχυρών, ικανών γυναικείων χαρακτήρων». Πολλοί οπαδοί του πρώτου Space Jam εξεπλάγησαν όταν είδαν τη μεταμόρφωση της Lola όταν παρουσιάστηκαν οι νέες εικόνες χαρακτήρων. Αποδεικνύεται, πως αυτή η αλλαγή είναι απολύτως σκόπιμη για τον Lee.

