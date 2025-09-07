Ηλίας Μπόγδανος: Η πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου – Βίντεο με την έκπληξη σε γαμήλια δεξίωση

Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου αναμένεται να ανέβουν σύντομα τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς η νεαρή είπε το μεγάλο «ναι» στην πρόταση γάμου του αγαπημένου της. Τα όσα συνέβησαν έζησε από κοντά και ο Σάκης Τανιμανίδης που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στο Instagram.

Η πρόταση γάμου έγινε σε ανύποπτο χρόνο κατά τη διάρκεια γαμήλιας δεξίωσης. Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου έγιναν ξαφνικά τα κεντρικά πρόσωπα στο γλέντι που είχε στηθεί και άρχισαν να δέχονται ευχές από φίλους και γνωστούς.

Το ζευγάρι ήταν καλεσμένο σε έναν γάμο και κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Ηλίας Μπόγδανος, πήρε το μικρόφωνο και γονάτισε μπροστά στη σύντροφό του. Όπως καταγράφηκε και στο βίντεο, ο τραγουδιστής που έγινε γνωστός μέσα από το Survivor, έκανε πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, την οποία εκείνη αποδέχτηκε.

Ο Ηλίας Μπόγδανος ζήτησε και την έγκριση των γονιών της συντρόφου του που βρίσκονταν εκεί, για να πάρει τη συγκατάθεσή τους.

«Άλλους μαζευτήκαμε να παντρέψουμε σήμερα…και άλλος μας έκανε την έκπληξη με την πρόταση γάμου πάνω στο γλέντι! Να είστε πάντα ευτυχισμένοι Ηλία και Αλεξάνδρα» ήταν τα λόγια του Σάκη Τανιμανίδη στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση εδώ και χρόνια. Κοινοί φίλοι περίμεναν την πρόταση γάμου, αλλά ελάχιστοι γνώριζαν το πότε. Το βίντεο που κατέγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης άρχισε ταχύτατα να κάνει τον γύρο των social media.

«Βλέπω (την Αλεξάνδρα) με νυφικό και κάνω πλάνα αλλά αργούμε ακόμα!» είχε αναφέρει μιλώντας στο πλαίσιο του Survivor All Star το 2023 ο Ηλίας Μπόγδανος.

«Με την Αλεξάνδρα γνωριστήκαμε όταν εκείνη πήγαινε στο σχολείο στην 3η λυκείου. Της είχα πάει έναν συγκεκριμένο καφέ που μου είχε πει ότι της αρέσει. Μετά ήρθε σε ένα μαγαζί που δούλευα, βγήκαμε μία -δύο και συνέχισε. Φυσικά τσακωνόμαστε με την Αλεξάνδρα. Αν πει κάποιος ότι δεν τσακώνεται ποτέ με τον σύντροφό του, κάτι δεν πάει σωστά. Όταν τσακωνόμαστε εκείνη θέλει να το συζητάμε και να το αναλύουμε μέχρι και στο τελευταίο κόμμα» είχε προσθέσει ο Ηλίας Μπόγδανος για την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.