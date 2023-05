Ο Ίντρις Έλμπα και η σύζυγός του, Σαμπρίνα Ντάουρε Έλμπα θα είναι συμπαραγωγοί ντοκιμαντέρ για τον ρατσισμό στη μουσική βιομηχανία συνεργασία των CBC και BBC.

Όπως ανέφερε το Variety, το ντοκιμαντέρ «Paid in Full: The Battle for Payback» θα καλύψει τα δεινά των Μαύρων καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουν υποστεί εκμετάλλευση και δεν τους δίνονται τα δικαιώματα ούτε αμείβονται για το έργο τους.

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ που αποτελείται από τρίμα μέρη είναι της Green Door Pictures του Ίντρις Έλμπα και της Pink Towel της Σαμπρίνα Έλμπα.

«Δεν είναι ένα απλό μουσικό ντοκιμαντέρ, η σειρά θα εξερευνά τη μουσική βιομηχανία μέσα σε ένα φυλετικό πλαίσιο και θα αντικατοπτρίζει την ιστορία της εκμετάλλευσης στη βιομηχανία» εξήγησε η Τάνια Σο, διευθύνουσα σύμβουλος της Zinc Television, που συμμετέχει στην παραγωγή.

«Θα εστιάσει σε συζητήσεις για τον δομικό ρατσισμό και όσους έχουν εργαστεί τόσο σκληρά για να τον αποκαλύψουν».

Το ντοκιμαντέρ θα εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η μουσική των μαύρων, από την τζαζ μέχρι το χιπ-χοπ έχει αξιοποιηθεί για κέρδος, αλλά ότι οι δημιουργοί της δεν βλέπουν πάντα το δίκαιο μερίδιο που τους αναλογεί σε δικαιώματα και αμοιβές.

Η ιστορία της μουσικής είναι γεμάτη παραδείγματα καινοτόμων μαύρων καλλιτεχνών όπως ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζορτζ Κλίντον και ο Λιτλ Ρίτσαρντ που αμείβονταν ελάχιστα έως καθόλου για έργο από το οποίο άλλοι κέρδισαν εκατομμύρια, αναφέρεται στην περίληψη.

Ο Ίντρις Έλμπα, εκτός από παραγωγός και ηθοποιός, είναι επίσης DJ και πιθανότατα έχει προσωπική συνεισφορά στο ντοκιμαντέρ λόγω των μουσικών του ενδιαφερόντων. Συμμετείχε στο άλμπουμ του Jay-Z American Gangster το 2007.