Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν οφείλω σε κανέναν κάτι, δεν επέλεγε ο Νίκος Μουτσινάς να παίζω στην εκπομπή του τότε»

Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, στην οποία αναφέρθηκε σε πολλά προσωπικά αλλά και επαγγελματικά θέματα.

Η παρουσιάστρια, Ιωάννα Μαλέσκου, απάντησε για την έλευσή της στην Αθήνα και τον ΣΚΑΙ και στο κατά πόσο τη βοήθησε η αναπαραγωγή στο «Καλό μεσημεράκι» του Νίκου Μουτσινά.

«Η ουσία που ξεχνάει ο κόσμος είναι ότι η εκπομπή τότε του Νίκου Μουτσινά ήταν περιεχομενικά από το κομμάτι της περιφέρειας να συλλέγει στοιχεία από διάφορες εκπομπές. Μία εξ αυτών, των πολλών της βεντάλιας, ήμουν κι εγώ», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Ιωάννα Μαλέσκου είπε στη συνέχεια: «Άρα, αντίστοιχα το ότι πώς ήρθαν τα πράγματα, αν με είδε περισσότερος κόσμος… Πολύ κόσμο και από άλλες εκπομπές και παραγωγές είδαν. Το αν εσύ, εγώ συγκεκριμένα, έχεις κάτι που κάποιον θα τον κεντρίσει και θα πει “να δώσουμε μια ευκαιρία” ή “για να συζητήσουμε”, αλλάζει το θέμα.

Δείτε τα λόγια της Ιωάννας Μαλέσκου στο λεπτό 28:40:

Δεν οφείλω σε κανέναν κάτι! Με τον Νίκο έχουμε πολύ καλή σχέση, παρότι δεν μιλάμε συχνά. Καταλαβαίνω τις προθέσεις της παραγωγής. Δεν επέλεγε ο Νίκος να παίζω στην εκπομπή του τότε, επέλεγε η αρχισυνταξία και η ομάδα του».