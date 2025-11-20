Ιωάννα Πηλιχού: Μου έχει στοιχίσει αυτή η απώλεια και θα επέστρεφα εκεί, θα ήθελα να την ξαναδώ

Για την απώλεια που της στοίχισε όσο καμία άλλη μέχρι σήμερα μίλησε από καρδιάς η Ιωάννα Πηλιχού, τη νύχτα της Τετάρτης (19.11.2025), όταν και βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Καλύτερα αργά” του Action 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα.

«Αν είχα τη δυνατότητα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα επέστρεφα λίγο πριν τα έξι μου χρόνια. Για να συναντήσω και πάλι την γιαγιά μου, την οποία την έχασα στα έξι μου χρόνια, ανήμερα των γενεθλίων μου” εξομολογήθηκε αρχικά η Ιωάννα Πηλιχού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ήθελα να ζήσω δυο ώρες μαζί της γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, ήταν σαν άγγελος και μου λείπει. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελα καν να γιορτάζω τα γενέθλια μου. Μου έλεγαν “χρόνια πολλά” και εκνευριζόμουν πάρα πολύ.

Χωρίς, βέβαια, να καταλαβαίνω γιατί μου προκαλούν εκνευρισμό. “Ευχαριστώ” έλεγα, προφανώς, αλλά εννοώ ότι με τάραζαν τα “χρόνια πολλά”.

Μετά, μεγαλώνοντας και διαβάζοντας κάποια πράγματα, συνειδητοποίησα ότι αυτό συνέβαινε γιατί εκείνη έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι. Οπότε μου έχει στοιχίσει αυτή η απώλεια και θα επέστρεφα εκεί. Θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δυο ώρες μαζί της», συμπλήρωσε η Ιωάννα Πηλιχού.