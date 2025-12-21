Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό» – Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της

Μπορεί η Ιωάννα Τούνη να έχει περάσει διάφορες δύσκολες καταστάσεις, ο γιος της όμως ειναι αυτός που την κάνει πραγματικά χαρούμενη
Η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της
Η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της

Η Ιωάννα Τούνη λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα και το τέλος του 2025, έκανε τον απολογισμό της χρονιάς δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη οι οποίες ξεχώρισαν για τη φετινή χρόνια.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την Ιωάννα Τούνη με τον γιό της, Πάρη, να ποζάρουν χαρούμενοι βγάζοντας selfie στην παραλία. «Από αυτή τη χρονιά, κρατάω αυτό», έγραψε στην λεζάντα της δημοσίευσης.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια η ζωή της Ιωάννας Τούνη έχει πολλά καλά αλλά και κακά. Ο ερχομός τους γιου της ηταν ότι καλύτερο της είχε συμβεί ενώ ο χωρισμός της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έφερε αλλαγές στην καθημερινότητά της. 

Δυσκολίες επίσης της βάζει και η υπόθεση του revenge porn που την έχει στα δικαστήρια εδώ και πολύ καιρό.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε: «Έχουμε επικοινωνία μεταξύ μας προφανώς γιατί μιλάμε για το παιδί μας. Δηλαδή θα κάνουμε την βιντεοκλήση μας, θα μιλήσουμε με το παιδί μας, θα ρωτήσει το τι κάνει, πώς κάνει, ξέρεις… Έχουμε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι για την προσωπική της ζωή, δεν μου πέφτει κάποιος λόγος. Αντίστοιχα ούτε σε εκείνη».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Οι παραπάνω δηλώσεις έκαναν την Ιωάννα Τούνη να ξεσπάσει στα social media. «Δεν ήταν ποτέ δίπλα μου, πάλεψα με νύχια και με δόντια να κρατήσω τη σχέση μας».

