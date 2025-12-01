Ιωάννα Τούνη: «Δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά, το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά»

Η Ιωάννα Τούνη, ανέβασε τη Δευτέρα 01.12.2025, ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο μιλά για την ψυχολογική της κατάσταση τους τελευταίους μήνες, σχετικά με το δικαστήριο που είχε για την υπόθεση revenge porn.

Το δικαστήριο πήρε και πάλι αναβολή, κάτι που στεναχωρεί την γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη, που ήθελε να τελειώσει αυτή η υπόθεση με τη δικαίωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η influencer, πήγε μετά από πολύ καιρό και πάλι στο γυμναστήριο για να ξεκινήσει προπονήσεις και πάλι όπως είπε, καθώς μπορεί να μην έχει ακόμη την ψυχολογία αλλά ήθελε να βοηθήσει τον εαυτό της και να μην βαλτώνει άλλο.

Όπως αναφέρει στα όσα λέει στο βίντεο που ανάρτησε η Ιωάννα Τούνη, είχε πάνω από 2 μήνες να πάει για προπονήσεις στο γυμναστήριο καθώς δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Όπως τονίζει όμως, «και συνεχίζω να μην έχω καμία ψυχολογία και καμία διάθεση,απλά θέλω να βοηθήσω κάπως τον εαυτό μου και να μην είμαι έτσι βαλτωμένη, οπότε πιέστηκα σήμερα πάρα πολύ, αλλά είπα θα ξεκινήσω προπονήσεις ξανά».

Στο στόρι που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram, γράφει: «Η αλήθεια είναι πως δεν είμαι καθόλου καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες… απλά επειδή με βλέπω ολοένα και πιο να βαλτώνω με όλα όσα συμβαίνουν… Και επειδή το δικαστήριο που τόσο περίμενα πήγε πάλι μήνες μετά… και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τραβήξει…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπα να λάβω δράση και να προσπαθήσω να με βοηθήσω να νιώσω λίγο καλύτερα! Οπότε θα ξεκινήσω πάλι προπονήσεις και δραστηριότητες όσο μπορώ και περνάει από το χέρι μου».

Σημειώνεται ότι η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn την Παρασκευή (28.11.2025) διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.