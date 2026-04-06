Ιωάννα Τούνη: Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε το παρασκήνιο της σύλληψής της – «Τα νεύρα της είχαν διαλυθεί»

Μία μεγάλη περιπέτεια πέρασε η Ιωάννα Τούνη πριν από λίγα εικοσιτετράωρα όταν συνελήφθη το Σάββατο (04.04.2026) μετά από μήνυση τους ενός καταδικασθέντα για το revenge porn. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη και οι υπόλοιποι φίλοι της ήταν στο πλευρό της.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής όταν η Ιωάννα Τούνη συνάντησε τυχαία τον έναν από τους δύο άντρες που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του revenge porn, τον έβγαλε βίντεο και το δημοσίευσε μαζί με το όνομά του στα social media. Η καλή της φίλη, Δήμητρα Αλεξανδράκη, τη Δευτέρα (06.04.2026) αποκάλυψε μέσω της «Super Κατερίνας» το παρασκήνιο της σύλληψής της.

«Έφτασα γύρω στις τρεις η ώρα στο μαγαζί. Με το που έφτασα, μου λένε “έλα δω, συμβαίνει αυτό, αυτό, αυτό”. Στην αρχή δεν κατάλαβα, κιόλας, τι γίνεται. Μίλησα με τον άνθρωπο που έχει το μαγαζί, μίλησα με κάποιους υπεύθυνους που τους γνωρίζω πολλά χρόνια», άρχισε να λέει για το τι συνέβη το βράδυ της Παρασκευής.

«Τέλος πάντων, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άρνηση, δε δεχόταν να φύγει από το μαγαζί. Οπότε, μετά από κάνα εικοσάλεπτο που ήμουν εγώ ήδη στο μαγαζί, λέω “σηκωθείτε, φεύγουμε. Δεν θα κάτσουμε να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας, δε θα χαλάσουμε το βράδυ μας εμείς, θα συνεχίσουμε τη βραδιά μας κάπου αλλού”. Διότι, τα νεύρα της Ιωάννας, η ψυχολογία της, όλα της, είχανε διαλυθεί παντελώς», πρόσθεσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, τονίζοντας: «Έπρεπε απ’ την πρώτη στιγμή, να έχει φύγει και να πήγαινε κάπου αλλού, έχασε χρόνο. Ήταν αρκετές οι ώρες που προσπαθούσαν να βρούνε μία άκρη, αλλά ο συγκεκριμένος, αντί να σκύψει το κεφάλι και να φύγει… Εγώ, αν έκανα μία βλακεία και κρινόμουν ένοχη για τη βλακεία που ‘χα κάνει, εγώ θα έσκυβα το κεφάλι μου και θα έφευγα».

Και η περιγραφή συνεχίστηκε, αναφέροντας: «Ανεβάζει η Ιωάννα το πρόσωπό του στο Insta και εκεί ξεκινάει ο νέος γύρος. Σου λέει “Άκουσες. Τρία χρόνια κρίθηκε ένοχος για κακούργημα και ουσιαστικά δεν έχεις τιμωρηθεί”. Διότι, όπως είπα, δε δικάστηκε με το σημερινό νόμο. Γιατί αν είχε δικαστεί με το σημερινό νόμο, δεν θα ήταν στα μπουζούκια, θα ήταν στη φυλακή. Κι οι δύο. Ωραία; “Είσαι έξω αυτή τη στιγμή και είσαι δίπλα μου!”»,

«Παιδιά, δεν μπορούσε να το αντέξει, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί με τίποτα! Μετά τα ξέρετε, τα υπόλοιπα. Σηκώνομαι το πρωί, γιατί είχα κοιμηθεί στο Ωραιόκαστρο, εγώ, στη φίλη μου την Barbie, μαζί με το αγόρι μου. Βλέπω τα μηνύματά της, παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει “είμαστε στο τμήμα”. Πάω στο τμήμα, τη βγάζουν, τη βάζουν σε ένα αυτοκίνητο να την πάνε στη σήμανση στο Μέγαρο. Πήρα τον δικηγόρο της, τον Στέφανο, τηλέφωνο και κατευθυνθήκαμε προς το Μέγαρο. Όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία και αφέθηκε μετέπειτα ελεύθερη. Οι αστυνομικοί κάναν πάρα πολύ σωστά τη δουλειά τους. Ήταν πάρα πολύ σωστοί, όλα γίνανε όπως έπρεπε», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το συμβάν με την Ιωάννα Τούνη.

«Με προφορική εντολή της αρμόδιας εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερη η κυρία Τούνη. Ο καταδικαστείς πρωτοδίκως για κακούργημα σε βάρος της κυρίας Τούνη είχε την αμετροέπεια να καταθέσει μήνυση σε βάρος της για αδίκημα που δεν γνωρίζουμε ακόμη. Η δικαιοσύνη για μία ακόμη φορά δικαίωσε την κυρία Τούνη», είχε δηλώσει ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Σημειώνεται ότι γνωστή influencer πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου, καθώς ένας από τους καταδικασθέντες για την υπόθεση του revenge porn της έκανε μήνυση καθώς δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο και το όνομά του. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της, η Ιωάννα Τούνη αφέθηκε ελεύθερη και έκανε την πρώτη ανάρτηση στα stories της.