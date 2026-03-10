Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Νέα βίντεο από το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Τι απάντησε σε σχόλια σε σχέση με τη συγκεκριμένη απόδραση στη Σαουδική Αραβία
Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Νίκος Ζότος

Βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους followers της στο Instagram.

Η Ιωάννα Τούνη έκανε τη νέα της ανάρτηση στο Instagram δημοσιεύοντας επιστρέφοντας  από τη Σαουδική Αραβία όπου ταξίδεψε μαζί με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη με αφορμή την πρώτη επέτειο της σχέσης τους.

Ο νεαρός επιχειρηματίας είχε κρατήσει μυστικό τον προορισμό στην αγαπημένη του, θέλοντας να της κάνει έκπληξη.

Σχολιάζοντας την εμπειρία της από το αερόστατο η γνωστή influencer έγραψε στο Instagram:

«Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο λιγότερο ακούγονται οι ξένες φωνές…».

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια φαίνεται να δέχτηκε αρκετά σχόλια σε σχέση με την συγκεκριμένη απόδραση και η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο.

Συγκεκριμένα, εκεί που φαίνεται μέσα σε αερόστατο, ψηλά στον ουρανό, γράφει χαρακτηριστικά: «Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο λιγότερο ακούγονται οι ξένες φωνές».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

 

Πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις σκέψεις της στα social media σε μία ανάρτηση για τους ανθρώπους σήμερα και τα όνειρά τους, μέχρι τη στιγμή που γίνονται πραγματικότητα.

«Σήμερα ξύπνησα με πολλές σκέψεις… Οι άνθρωποι είμαστε, ίσως από τη φύση μας, άπληστοι και αχάριστοι. Όχι γιατί είμαστε κακοί, αλλά γιατί συνηθίζουμε. Συνηθίζουμε την υγεία μας και τη θεωρούμε δεδομένη. Συνηθίζουμε το σπίτι μας, που κάποτε ήταν ”όνειρο”. Συνηθίζουμε τη δουλειά μας, που κάποτε ήταν στόχος. Και μόλις κάτι γίνει ”κανονικό”, παύει να μας αρκεί. Πάντα θα βρούμε έναν λόγο να παραπονιόμαστε για ό,τι δεν έχουμε, αντί να ευγνωμονούμε για ό,τι ήδη κρατάμε στα χέρια μας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
80
57
55
52
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo