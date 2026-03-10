Ιωάννα Τούνη: Νέα βίντεο από το ταξίδι στη Σαουδική Αραβία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Βίντεο από το πρόσφατο ταξίδι της στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους followers της στο Instagram.

Ο νεαρός επιχειρηματίας είχε κρατήσει μυστικό τον προορισμό στην αγαπημένη του, θέλοντας να της κάνει έκπληξη.

Σχολιάζοντας την εμπειρία της από το αερόστατο η γνωστή influencer έγραψε στο Instagram:

«Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο λιγότερο ακούγονται οι ξένες φωνές…».

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια φαίνεται να δέχτηκε αρκετά σχόλια σε σχέση με την συγκεκριμένη απόδραση και η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο.

Πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις σκέψεις της στα social media σε μία ανάρτηση για τους ανθρώπους σήμερα και τα όνειρά τους, μέχρι τη στιγμή που γίνονται πραγματικότητα.

«Σήμερα ξύπνησα με πολλές σκέψεις… Οι άνθρωποι είμαστε, ίσως από τη φύση μας, άπληστοι και αχάριστοι. Όχι γιατί είμαστε κακοί, αλλά γιατί συνηθίζουμε. Συνηθίζουμε την υγεία μας και τη θεωρούμε δεδομένη. Συνηθίζουμε το σπίτι μας, που κάποτε ήταν ”όνειρο”. Συνηθίζουμε τη δουλειά μας, που κάποτε ήταν στόχος. Και μόλις κάτι γίνει ”κανονικό”, παύει να μας αρκεί. Πάντα θα βρούμε έναν λόγο να παραπονιόμαστε για ό,τι δεν έχουμε, αντί να ευγνωμονούμε για ό,τι ήδη κρατάμε στα χέρια μας».