Ιωάννα Τούνη: Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι που μένει στη Θεσσαλονίκη μέσα από εικόνες

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται για τα φετινά Χριστούγεννα και αποφάσισε να στολίσει το σπίτι που μένει στη Θεσσαλονίκη, με τη βοήθεια τόσο του γιου της όσο και ενός καλού φίλου της. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, με την influencer να μην μπορεί να κρύψει τη χαρά και την ικανοποίησή της.

Η Ιωάννα Τούνη, που βρέθηκε προ ημερών στο επίκεντρο για την υπόθεση revenge porn που έχει καταγγείλει, παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία για έναν εντυπωσιακό – και απόλυτα ροζ – στολισμό.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να «μεταμορφώσει» το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη σε ένα παραμυθένιο ροζ σκηνικό. Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον κολλητό της Στέφανο, διακοσμητή που έχει επιμεληθεί όλο το interior design, αλλά και με τη βοήθεια του μικρού της γιου, Πάρη, ξεκίνησαν τον στολισμό από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Στο κέντρο του σαλονιού της δεσπόζουν τρία ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα, σε απόλυτη χρωματική αρμονία με τον καναπέ και το χαλί. Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να τα στολίσει αποκλειστικά με λαμπερά φωτάκια, δημιουργώντας ένα minimal αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Στη βάση των δέντρων, ροζ κουτιά δώρων ολοκληρώνουν το festive σκηνικό, τονίζοντας ακόμα περισσότερο την αδυναμία της στο συγκεκριμένο χρώμα.

Η δίκη για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε η Ιωάννα Τούνη, έχει αναβληθεί άλλες τρεις φορές. Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη. Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βίντεο ούτε το διέδωσαν.