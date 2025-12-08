Ιωάννα Τούνη: Οι πρώτες στιγμές από το ταξίδι της στο Μεξικό – «Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα από την πραγματικότητα»

Η Ιωάννα Τούνη έχει περάσει πολλές δύσκολες μέρες τον τελευταίο καιρό, καθώς η δικαστική διαμάχη για την υπόθεση του revenge porn έχει φέρει την influencer και επιχειρηματία σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, την οποία η ίδια δεν κρύβει από τους ακόλουθούς της στα social media. Ποια είναι λοιπόν η κατάλληλη λύση μπροστά στο άγχος των τελευταίων ημερών; Ένα ταξίδι στο Μεξικό.

Η influencer, Ιωάννα Τούνη, δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να βρει διάφορα πράγματα να κάνει για να αφήσει πίσω της κάθε άσχημη σκέψη, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τους φίλους, τον σύντροφό της και τον γιό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Μεξικό μαζί με την κολλητή της. Η ίδια το έκανε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την πτήση και την άφιξή της.

«Νομίζω πως αυτό που χρειάζομαι όσο τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι ένα διάλειμμα από την πραγματικότητα», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση η Ιωάννα Τούνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα story με την κολλητή της, Λένια και στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Ψυχοθεραπεία. Μερικές φορές χρειάζεσαι απλά ένα ταξίδι με την κολλητή σου».

Ακόμα, πριν λίγο ανέβασε και πανέμορφες φωτογραφίες και βίντεο από τις πρώτες τους στιγμές στο Μεξικό. Η ίδια φαίνεται χαρούμενη, αυτό ακριβώς που χρειαζόταν μετά τις απαιτητικές τελευταίες μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη για το revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη συνεχίζεται στις 23 Ιανουαρίου του 2026.