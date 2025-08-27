Ιωάννα Τούνη: «Πόσο ευλογημένη είμαι που με έκανες μαμά» – To τρυφερό video με τον γιο της

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί την μεγάλη της αγάπη της προς τον γιο της Πάρη, δημοσιεύοντας ένα πολύ συγκινητικό video μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Η Ιωάννα Τούνη, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, πλέον έχει μια νέα καθημερινότητα μετά τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, αφιερώνοντας τον μεγαλύτερο χρόνο της ημέρας της στο ρόλο της μητέρας, κάτι που φαίνεται πως η ίδια λατρεύει.

«Πόσο ευλογημένη είμαι που με έκανες μαμά; Σ’ αγαπώ» έγραψε σε ένα video που ανέβασε με τον γιο της, με τον οποίο μοιράζεται αρκετό χρόνο, με την ίδια να έχει ένα πλατύ χαμόγελο και να φαίνεται γεμάτη όρεξη.

Η απάντησή της στα σχόλια για το ταξίδι στην Ίμπιζα

Πριν λίγες ημέρες, η Ιωάννα Τούνη είχε τοποθετηθεί δημόσια σε σχέση με τα σχόλια που δέχθηκε για το ταξίδι της στην Ίμπιζα, την περίοδο που ο Πάρης βρισκόταν με τον πατέρα του.

«Τώρα το καλοκαίρι, βάσει του συμφώνου, ο Δημήτρης τον είχε παραπάνω διάστημα. Δηλαδή τον είχαμε μισό – μισό μήνα. Μου φάνηκε ένας αιώνας ατελείωτος. Είχα εν τω μεταξύ και τα κουλά, χαζο…ηλίθια μηνύματα: “Πήγες Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου και κάνεις γενέθλια;” Το παιδί έχει και έναν μπαμπά», ανέφερε χαρακτηριστικά.