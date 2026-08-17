Ιωάννα Τούνη: Τελευταία ημέρα στις Μαλδίβες – Το βίντεο με τον γιο της, Πάρη, και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Τις τελευταίες ώρες των διακοπών της στις Μαλδίβες απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και φίλους της. Η γνωστή influencer μοιράστηκε ακόμη ένα βίντεο από το ταξίδι, λίγο πριν η παρέα πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.

Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε την Κυριακή (16.08.2026) στιγμιότυπα από την τελευταία ημέρα στις Μαλδίβες, με την influencer να έχει στο επίκεντρο του νέου βίντεο τον μικρό Πάρη και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Οι τρεις τους εμφανίζονται να περνούν μαζί τις τελευταίες ώρες στο εξωτικό σκηνικό, πριν από το ταξίδι της επιστροφής.

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Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο με τον Πάρη και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών της, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της αρκετές εικόνες και βίντεο από την καθημερινότητά τους στις Μαλδίβες.

Ανάμεσά τους ήταν και στιγμιότυπα του Δημήτρη Σπυριδωνίδη μαζί με τον γιο της, Πάρη, καταγράφοντας κοινές τους στιγμές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Στο τελευταίο βίντεο, λίγο πριν από την αναχώρηση, ο σύντροφός της και ο γιος της βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, με την ίδια να αποτυπώνει τις τελευταίες ώρες των διακοπών τους.

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Τα γενέθλια στις Μαλδίβες

Το ταξίδι συνέπεσε και με τα γενέθλια της Ιωάννας Τούνη, η οποία στις 10 Αυγούστου έκλεισε τα 33 της χρόνια και επέλεξε να γιορτάσει στις Μαλδίβες έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα.

Οι φίλοι της είχαν ετοιμάσει έκπληξη μόλις άλλαξε η ημέρα, ενώ ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της ευχήθηκε και δημόσια μέσα από τα social media.

Οι Μαλδίβες αποτέλεσαν έτσι το σκηνικό τόσο για τις καλοκαιρινές διακοπές όσο και για τον εορτασμό των γενεθλίων της, με την Ιωάννα Τούνη να μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμιότυπα από τις παραλίες, τις βουτιές και τις κοινές στιγμές με την παρέα της.