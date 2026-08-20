Lifestyle

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – Κίμων Κουρής: Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γνωρίστηκαν

Το ζευγάρι μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο από τη Νέα Παραλία - Το ιδιαίτερο φετινό καλοκαίρι και η κοινή διαδρομή από τη φιλία έως τη δημιουργία οικογένειας
Κίμων Κουρής και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου
Ο Κίμων Κουρής και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου (Φωτογραφία αρχείου: NDP Photo Agency)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, επιστρέφοντας στην πόλη που έχει ξεχωριστή θέση στην κοινή τους διαδρομή. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στη Νέα Παραλία και πόζαραν χαμογελαστοί με φόντο τον Θερμαϊκό, σε ένα από τα λιγοστά κοινά στιγμιότυπα που μοιράζονται στα social media.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε τη φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σε ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο για το ζευγάρι, καθώς είναι το πρώτο που περνά μαζί με τον γιο του, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

ioannatriantafillidou insta

Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δυο τους, καθώς εκεί γνωρίστηκαν σε ηλικία 19 ετών, όταν ξεκίνησαν τις σπουδές τους στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Για χρόνια διατήρησαν φιλική σχέση, πριν η μεταξύ τους επαφή εξελιχθεί σε δεσμό.

«Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν έψαχνα κάτι τέτοιο, ούτε εκείνος. Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, την περίοδο κατά την οποία συνεργάζονταν στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι». Εκτοτε, οι δύο ηθοποιοί επέλεξαν να διατηρούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, περιορίζοντας τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έχει αναφερθεί και στην απόφαση να δημιουργήσει οικογένεια με τον Κίμωνα Κουρή, επισημαίνοντας τη σημασία της αίσθησης ασφάλειας μέσα στη σχέση τους.

«Επαιξε καταλυτικό ρόλο ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι τόσο μεγάλο βήμα το κομμάτι της γονεϊκότητας. Ηθελα να έχω συνοδοιπόρο και να νιώθω ασφαλής», είχε αναφέρει.

Στις 30 Μαΐου 2025, λίγο πριν γίνουν γονείς, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λιτή τελετή παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Τέσσερις μήνες αργότερα υποδέχθηκε τον γιο του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
267
92
91
89
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μπάγια Αντωνοπούλου και Νίκος Κώτσης: Πήραν την ευχή για τον 40 ημερών γιο τους – «Ξεχωριστή στιγμή, γεμάτη συγκίνηση»
Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία στην Πεντέλη, όπου πήρε την καθιερωμένη ευχή του σαραντισμού
Μπάγια Αντωνοπούλου, ευχή γιος
Newsit logo
Newsit logo