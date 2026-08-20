Ιωάννα Τριανταφυλλίδου – Κίμων Κουρής: Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου γνωρίστηκαν

Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής, επιστρέφοντας στην πόλη που έχει ξεχωριστή θέση στην κοινή τους διαδρομή. Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στη Νέα Παραλία και πόζαραν χαμογελαστοί με φόντο τον Θερμαϊκό, σε ένα από τα λιγοστά κοινά στιγμιότυπα που μοιράζονται στα social media.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δημοσίευσε τη φωτογραφία με τον Κίμωνα Κουρή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σε ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο για το ζευγάρι, καθώς είναι το πρώτο που περνά μαζί με τον γιο του, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

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Η Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους δυο τους, καθώς εκεί γνωρίστηκαν σε ηλικία 19 ετών, όταν ξεκίνησαν τις σπουδές τους στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Για χρόνια διατήρησαν φιλική σχέση, πριν η μεταξύ τους επαφή εξελιχθεί σε δεσμό.

«Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν έψαχνα κάτι τέτοιο, ούτε εκείνος. Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, την περίοδο κατά την οποία συνεργάζονταν στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι». Εκτοτε, οι δύο ηθοποιοί επέλεξαν να διατηρούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, περιορίζοντας τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις.

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Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έχει αναφερθεί και στην απόφαση να δημιουργήσει οικογένεια με τον Κίμωνα Κουρή, επισημαίνοντας τη σημασία της αίσθησης ασφάλειας μέσα στη σχέση τους.

«Επαιξε καταλυτικό ρόλο ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι τόσο μεγάλο βήμα το κομμάτι της γονεϊκότητας. Ηθελα να έχω συνοδοιπόρο και να νιώθω ασφαλής», είχε αναφέρει.

Στις 30 Μαΐου 2025, λίγο πριν γίνουν γονείς, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λιτή τελετή παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Τέσσερις μήνες αργότερα υποδέχθηκε τον γιο του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.