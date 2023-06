O πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον βρίσκονται στην Ιορδανία χωρίς τα τρία παιδιά τους, για το γάμο του πρίγκιπα και διαδόχου του θρόνου Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β΄ με τη Ράτζουα Αλ-Σάιφ.

Aναχώρησαν χθες το πρωί από το αεροδρόμιο του Νόρφολκ και ο φακός τους «συνέλαβε» κατά την είσοδό τους στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων «The St. Regis Amman» στην ιορδανική πρωτεύουσα. O πρίγκιπας Oυίλιαμ αναμενόταν να βρίσκεται εκεί, αλλά δεν ήταν γνωστό εάν θα τον συνόδευε η σύζυγός του. Όπως αναφέρει η DailyMail η Κέιτ Μίντλετον η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα σκούρο κοστούμι Alexander McQueen έχει πολύ καλή σχέση με την βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας, τη μητέρα του γαμπρού.

