Ιουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο με τον θαμώνα: «Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω μπορεί να ζήταγα συγγνώμη»

Για το επεισόδιο με τον θαμώνα μέσα στα μπουζούκια όπου τραγουδούσε, ο οποίος της αφιέρωσε μία προσβλητική μαντινάδα μίλησε, μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στην εκπομπή The 2night Show.

Το περιστατικό έγινε πριν από 2 μήνες, με το σχετικό βίντεο να γίνεται viral μέσα σε λίγες ώρες. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άγνωστος άνδρας από το κοινό της φώναξε «και σε παίρνουν π@@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να απαντήσει καταλλήλως.

«Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα; Βρε δε γ@@@@@@@ λέω εγώ από τον κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα π@@@@ και το μπαούλο. Άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@@ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Η Ιουλία Καλλιμάνη δήλωσε πως στεναχωρήθηκε πολύ από το επεισόδιο, φτάνοντας στο σημείο να το συζητήσει με τον πνευματικό της.

«Ξέρεις τι Γρηγόρη μου, εγώ στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο από το παιδί. Μπορεί αυτός την επόμενη μέρα να το πέρναγε και στο ντούκου. Ούτε εγώ το περίμενα. Δεν μετανιώνω γενικά στη ζωή μου, αλλά ήταν κακιά στιγμή. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για το παιδί την επόμενη μέρα, που είπα από μέσα μου “μήπως ήσουν λίγο υπερβολική; Μήπως το παράκανες λίγο;”. Έγινε όμως. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη. Θα το αντιμετώπιζα πολύ διαφορετικά. Ήταν μια κακιά στιγμή, τελειώσαμε», είπε αρχικά.

«Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, πήγα και εξομολογήθηκα και κράτησα αυτό: αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Το παίρνω σαν δώρο για μένα», συνέχισε.

Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, μπορεί να με σχολίασαν αρνητικά, αλλά για κάποιο λόγο μου το έφερε ο Θεός αυτό, σαν δοκιμασία. Συνδέομαι πάρα πολύ με όλες τις καταστάσεις, τα παίρνω όλα μέσα μου, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε όλα. Μίλησα με το γέροντά μου, εξομολογήθηκα, όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ», κατέληξε.