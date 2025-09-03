Ιουλία Καλλιμάνη: Η στιγμή που δέχεται πανέρι με λουλούδια στο κεφάλι – Βίντεο με τον έντονο εκνευρισμό της

Η Ιουλία Καλλιμάνη εμφανίστηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα, με έναν από τους θαμώνες, να καταγράφει τη στιγμή που η τραγουδίστρια δέχτηκε στο κεφάλι ένα πανέρι με λουλούδια. Η ερμηνεύτρια προσπάθησε να συγκρατήσει τον έντονο εκνευρισμό της και να συνεχίσει το πρόγραμμα. Το βίντεο ανέβηκε στα social media και άρχισε να προκαλεί αντιδράσεις.

Ενώ η Ιουλία Καλλιμάνη ερμήνευε επιτυχίες της, ένας θαμώνας του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα, της πέταξε ένα πανέρι με λουλούδια, το οποίο την πέτυχε στο πρόσωπο. Η ίδια μάλιστα, του απηύθυνε τον λόγο εκνευρισμένη, αναφέροντάς του: «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια γύρισε από την άλλη πλευρά και συνέχισε το πρόγραμμά της. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους απαθανάτισε τη στιγμή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media.

Δεν πάντως η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Όπως είχε εξομολογηθεί στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε φοβηθεί την πρώτη φορά που δέχτηκε ένα πανέρι με λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή τη φορά πάντως δεν υπήρχε φόβος στις αντιδράσεις της, αλλά μια έντονη ενόχληση, καθώς θεώρησε αυτό που έγινε εσκεμμένο.

«Έχει τύχει αρκετές φορές να αισθανθώ άβολα στην πίστα. Το καταλαβαίνω. ∆εν πουλάµε γάλα, ουίσκι πουλάµε. Ο άλλος µπορεί να πιει δύο ποτάκια παραπάνω και να αισθανθεί πιο άνετα. Έχει συµβεί να φύγει µπουκάλι στην πίστα. Στο τέλος όµως της βραδιάς περνάµε καλά και χαµογελάµε», είχε πει η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν.