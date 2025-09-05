Ιουλία Καλλιμάνη: «Ήθελα να χαράξω και εγώ τη δική μου πορεία και να πρωτοστατώ, να ηγούμαι, στα μαγαζιά»

Για το δυναμικό της ξεκίνημα στον καλλιτεχνικό χώρο και για τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική της διαδρομή μίλησε η Ιουλία Καλλιμάνη, αυτή την εβδομάδα, στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Ριζόπουλο και το Κοσμοράδιο 95,1.

«Ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα κάνω και εγώ τη δική μου πορεία. Αυτό ήταν το όνειρο μου. Να χαράξω και εγώ τη δική μου πορεία και να πρωτοστατώ, να ηγούμαι, στα μαγαζιά. Δεν με χαλούσε όμως στην αρχή, έλεγα “ok, Ιουλία, δεν είσαι έτοιμη”. Το ήθελα δηλαδή αλλά δεν τρελαινόμουν να πω “πάμε τώρα να γίνει”. Έγιναν κάποιες δουλίτσες μετά, ok, έλεγα όμως… κάθε πράγμα στον καιρό του», δήλωσε αρχικά η Ιουλία Καλλιμάνη.

«Όταν ήρθε ο Μιχάλης Τουρατζίδης στη ζωή μου, ήδη είχα πάρει την απόφαση μου. Ήμουν σε μια εταιρεία τότε με έναν άλλον παραγωγό, πολύ αξιόλογο, αλλά δεν ταίριαζαν πολύ τα χνώτα μας και η χημεία μας.

Είχαμε κάνει τον κύκλο μας στη συνεργασία, μετά το Voice, εκεί ξεκίνησε και έβλεπα ότι αυτό το πράγμα είναι μέχρι εκεί. Οπότε είπα πως “τώρα, μεγαλώνω κιόλας, χωρίς να με πνίγει βέβαια αυτό, πρέπει να κάνω και γω το επόμενο βήμα», είπε ακόμα.

«Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι. Μου λέει “έλα εδώ, κορίτσι μου” γιατί και εκείνος είχε μια άλλη συνεργασία τότε, απλώς είχαμε μιλήσει και δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαια. Εγώ είχα ένα άλλο συμβόλαιο, που προσπαθούσα να το λύσω, οπότε ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε», συμπλήρωσε, ακόμα, η Ιουλία Καλλιμάνη.