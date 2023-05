Η Μπέβερλι Ντ΄ Αντζελο έβγαλε στη φόρα λεπτομέρειες της σχέσης της με τον συνάδελφό της ηθοποιό και εμβληματικό σταρ της Μέκκας του κινηματογράφου των ΗΠΑ, του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο, η οποία ξεκίνησε πριν 27 χρόνια.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Μπέβερλι Ντ΄ Άντζελο (Beverly D’Angelo) μίλησε για τη μακροχρόνια σχέση της με τον σταρ της κινηματογραφικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, Αλ Πατσίνο μέσω ενός βίντεο που δημοσιοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στην μακροσκελή ανάρτησή της ηθοποιός τόνισε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον Αλ Πατσίνο, επειδή δέχθηκε πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα, ενώ ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν το 1996 όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο ίδιο αεροπλάνο πετώντας από το Λος Άντζελες των ΗΠΑ προς τη Νέα Υόρκη.

«Η ιστορία μου με τον Αλ Πατσίνο ξεκίνησε πριν από 27 χρόνια», ανέφερε η ηθοποιός, η οποία απέκτησε δυο παιδιά με τον συνάδελφό της τα 22χρονα δίδυμα Ολίβια και Άντον, σύμφωνα με την Dailymail.

Παρά τον χωρισμό τους η ηθοποιός είπε ότι έμεινε φίλη με τον Αλ Πατσίνο.

«Συνεχίσαμε σταθερά το ταξίδι μας ως γονείς με ένα βαθύτερο είδος οικειότητας, ειλικρίνειας και αποδοχής από ότι θα επέτρεπε μια “παραδοσιακή” σχέση», είπε η Μπέβερλι Ντ΄ Άντζελο.

Η Ντ’ Άντζελο αποκάλυψε ότι έζησε μαζί με τον Αλ Πατσίνο επτά χρόνια.

Το 1996, «ήμασταν στο ίδιο αεροπλάνο πηγαίνοντας από το Λος Άντζελες στη Νέα Υόρκη. Μου είπε «έλα να κάτσεις δίπλα μου και μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, είχαν αρχίσει όλα». «Την επόμενη χρονιά», συνέχισε η διάσημη ηθοποιός, «με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: “Θέλω να γίνεις η μητέρα των παιδιών μου”» και «παρόλο που είχα αποφύγει αυτόν τον ρόλο όσο ζούσα, ήμουν βαθιά ερωτευμένη και ήμουν 100% μέσα».

