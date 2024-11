Ηθοποιοί που απέρριψαν θρυλικούς ρόλους που θα άλλαζαν την καριέρα τους  

Στην ιστορία του κινηματογράφου, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ηθοποιών που αρνήθηκαν ρόλους που αργότερα αποδείχθηκαν θρυλικοί και θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει εντελώς την πορεία της καριέρας τους.

Και κάθε φορά που έρχεται στο μυαλό μας το όνομα ενός εμβληματικού ηθοποιού, θυμόμαστε κατευθείαν τις ερμηνείες τους και αμέσως μετά τις ταινίες που έχουν πρωταγωνιστήσει.

Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι οι ηθοποιοί που απέρριψαν τους συγκεκριμένους ρόλους δεν μπορούσαν να προβλέψουν την εισπρακτική επιτυχία των ταινιών και την θερμή υποδοχή από το κοινό και τους κριτικούς.

Μπορεί, οι περισσότεροι εξ΄αυτών να έχουν μετανιώσει για τις επιλογές τους, ωστόσο, θεωρείται σχεδόν απίθανο να σκεφτούμε τις ακόλουθες ταινίες με διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

Ας δούμε πέντε ταινίες, στις οποίες οι ρόλοι είχαν αρχικά προταθεί σε άλλους ηθοποιούς από αυτούς που τελικά είδαμε στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Τζον Τραβόλτα ως Φόρεστ Γκαμπ

Η ταινία Forrest Gump (1994) σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την ποπ κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα.

Η αγαπημένη ταινία ήταν υποψήφια για 13 Όσκαρ, ενώ κατάφερε να κερδίσει έξι χρυσά αγαλματίδια (Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου, Καλύτερων Οπτικών Εφέ), ενώ ο Τομ Χανκς κέρδισε ακόμη ένα Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου για την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία. Ωστόσο, ο ρόλος για για τον Φόρεστ Γκαμπ είχε προταθεί αρχικά στον Τζον Τραβόλτα, ο οποίος απέρριψε την πρόταση.

Ο Γουίλ Σμιθ ως Νίο

To Matrix είναι ταινία περιπέτειας και επιστημονικής φαντασίας, σε σενάριο και σκηνοθεσία των Λίλι και Λάνα Γουατσόφσκι. Ο Τόμας Αντερσον (Κιάνου Ρίβς), είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος μέχρι τη στιγμή που διαπιστώνει ότι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ως πραγματικότητα είναι ένα εικονικό περιβάλλον, που υπάρχει μόνο στην τράπεζα πληροφοριών του συστήματος Matrix.

Η ταινία – ορόσημο προβλήθηκε αρχικά στις ΗΠΑ στις 31 Μαρτίου 1999 κι απέσπασε τέσσερα βραβεία Όσκαρ στις τεχνικές κατηγορίες, ενώ συνέχισε με άλλα τρία sequels: «The Matrix Reloaded», «The Matrix Revolutions» και «The Matrix Resurrections». Ωστόσο, ο ρόλος του Νίο είχε προταθεί αρχικά στον Γουίλ Σμιθ, ο οποίος απέρριψε την πρόταση.

Ο Τζιμ Κάρεϊ ως Τζακ Σπάροου

«Οι Πειρατές της Καραβαϊκής» είναι ένα επιτυχημένο franchise ταινιών φαντασίας και περιπέτειας. Η πρώτη ταινία προβλήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2003 και σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, ενώ ακολούθησαν ακόμη τέσσερις. Οι ήρωες αντιμετωπίζουν υπερφυσικούς εχθρούς, ενώ εκτός από δράση οι ταινίες έχουν αρκετή δόση χιούμορ. Οι ταινίες είναι άρρηκατα συνδεδεμένες με τον Τζόνι Ντεπ, οποίος ενσαρκώνει τον (μονίμως μεθυσμένο) Tζακ Σπάροου.

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης είχε αρχικά προτείνει τον ρόλο στον Τζιμ Κάρεϊ. Ο κωμικός ηθοποιός, ωστόσο, απέρριψε την ρόλο επειδή εκείνη την περίοδο βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Θεός για μια εβδομάδα»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ως Ρόουζ

Ο «Τιτανικός» είναι δραματική ταινία του 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία βασίστηκε στην αληθινή ιστορία της βύθισης του υπερωκεάνιου στις 14 Απριλίου 1912. Στους πρωταγωνιστούς ρόλους βρίσκονται οι ηθοποίοι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ, δύο νεαρών ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, που ερωτεύονται πάνω στο πλοίο, κατά την διάρκεια του μοιραίου ταξίδιου.

To soundtrack της ταινίας «My Heart Will Go On» ερμήνεψε η Σελίν Ντιόν. Ο «Τιτανικός» έγινε η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις και η δεύτερη που ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια πίσω από το Avatar. Μέχρι σήμερα καταλαμβάνει την 4η θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Η ταινία ήταν υποψήφια για 14 Όσκαρ, ενώ απέσπασε 11, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Μάλιστα, η Κέιτ Γουίνσλετ ήταν υποψήφια με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της. O σκηνοθέτης τoυ Τιτανικού αποκάλυψε ότι αρχικά σκεφτόταν την Γκουίνεθ Πάλτροου για τον ρόλο της «Ρόουζ», η οποία, όμως, δεν δέχθηκε την πρόταση του.

Ο Τομ Σέλεκ ως Ιντιάνα Τζόουνς

Το «Indiana Jones» είναι ακόμη ένα εμβληματικό franchise ταινιών που περιγράφει τις περιπέτειες του αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς. Η πρώτη ταινία «Οι κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1981. Ακολούθησαν οι ταινίες: «Ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» (1984), «Η Τελευταία Σταυροφορία» (1989), «Το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου» (2008) και «Ο Δίσκος του Πεπρωμένου» (2023).

Η σειρά ταινιών δημιουργήθηκε από τον Τζορτζ Λούκας και τον κεντρικό χαρακτήρα ενσαρκώνει ο Χάρισον Φορντ. Ωστόσο, ο ηθοποιός έχει παραδεχθεί σε συνέντευξη του ότι ήταν η δεύτερη επιλογή για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι υπεύθυνοι του στούντιο απευθύνθηκαν πρώτα στον Τομ Σέλεκ.

Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, ο Τομ Σέλεκ βρισκόταν στα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής σειράς και δεν μπορούσε να διακόψει το συμβόλαιο του.